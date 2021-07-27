Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак
Общество
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Спорт
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Мир
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19
Мир
В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе
Спорт
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Мир
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире
Мир
Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности
Спорт
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курганская областная дума внесла в Госдуму законопроект, в соответствии с которым запрещается тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка, в частности на алкоголь и табачные изделия. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 27 июля, в базе данных Госдумы.

Без востребования: на школьные выплаты подано почти 5 млн заявлений
Кому пришли уведомления от «Госуслуг» и что делать не получившим письма от портала

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации»,— говорится в документе.

Отмечается, что для создания законопроекта было несколько причин. Во-первых, в соответствии со статьей 65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей: родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.

Кроме того, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года закреплено формирование у ребенка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни.

В документе подчеркивается, что право определять механизм контроля за целевым расходованием пособия на ребенка предлагается субъектам Российской Федерации самостоятельно. К одному из таких механизмов относится перечисление пособия на «социальный электронный счет». Отмечается, что внедрение подобной системы позволит осуществлять контроль за целевым расходованием путем отслеживания транзакций.

Ранее, 20 июля, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал о планах внести в Госдуму проект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тыс рублей во второй половине августа. Он объяснил, что, например, мать-одиночка с одним ребенком будет получать 20 тыс. рублей — по 10 тыс. рублей на человека, а семья из пяти ее членов — матери, отца и троих детей — будет получать 50 тыс. рублей каждый месяц.

19 июля стало известно, что заявления на выплаты для школьников на портале «Госуслуги» подали уже 10 млн родителей на 14 млн детей. Ранее уточнялось, что на школьные выплаты в России выделено более 204 млрд рублей.

3 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021