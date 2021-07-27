В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак

Курганская областная дума внесла в Госдуму законопроект, в соответствии с которым запрещается тратить детское пособие на товары, работы и услуги, не предназначенные для ребенка, в частности на алкоголь и табачные изделия. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 27 июля, в базе данных Госдумы.

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации»,— говорится в документе.

Отмечается, что для создания законопроекта было несколько причин. Во-первых, в соответствии со статьей 65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей: родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.

Кроме того, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года закреплено формирование у ребенка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни.

В документе подчеркивается, что право определять механизм контроля за целевым расходованием пособия на ребенка предлагается субъектам Российской Федерации самостоятельно. К одному из таких механизмов относится перечисление пособия на «социальный электронный счет». Отмечается, что внедрение подобной системы позволит осуществлять контроль за целевым расходованием путем отслеживания транзакций.

Ранее, 20 июля, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал о планах внести в Госдуму проект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тыс рублей во второй половине августа. Он объяснил, что, например, мать-одиночка с одним ребенком будет получать 20 тыс. рублей — по 10 тыс. рублей на человека, а семья из пяти ее членов — матери, отца и троих детей — будет получать 50 тыс. рублей каждый месяц.

19 июля стало известно, что заявления на выплаты для школьников на портале «Госуслуги» подали уже 10 млн родителей на 14 млн детей. Ранее уточнялось, что на школьные выплаты в России выделено более 204 млрд рублей.

3 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.