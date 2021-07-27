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В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе

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Представители компании Chempark сообщили о сохранении угрозы для немецкого города Леверкузена, где на химическом заводе 27 июля произошел взрыв.

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«Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter компании.

В районе ведутся необходимые измерения подразделениями по охране окружающей среды, однако интенсивность образования дыма значительно снизилась.

В Chempark заверили, что службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль.

Взрыв прогремел на территории крупного химического производства Chempark Leverkusen, расположенного в городе Леверкузен на западе ФРГ, 27 июля. В результате случившегося, по данным Welt, погиб один человек. Руководство компании выразило соболезнования родственникам и коллегам погибшего.

Представители Chempark также сообщили о 16 пострадавших в результате инцидента, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Четыре человека считаются пропавшими без вести.

После взрыва над территорией предприятия поднялся большой столб дыма. Местная полиция перекрыла близлежащие трассы. Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило инциденту уровень предупреждения «Чрезвычайная опасность».

В свою очередь в пресс-службе Chempark уточнили, что взрыв произошел по неизвестной причине. В компании призвали местных жителей закрыть окна и двери.

Работы на прилегающей к ней строительной площадке моста через Рейн в Леверкузене были остановлены, всех сотрудников строительных компаний эвакуировали.

20 июля взрыв прогремел на заводе в провинции Хэнань в центральной части Китая. Взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. На место инцидента выезжали сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции. На каком именно производстве произошло ЧП, не уточнялось.

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