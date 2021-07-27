Специалист прокомментировал эффективность доходов от кешбэков

Применение стратегий по возвращению финансовых средств посредством махинаций с использованием кешбэка требует временных ресурсов и финансовой грамотности, что в совокупности дает возможность сохранить от 3% до 5% ежемесячных трат. Однако для большинства клиентов подобного рода операции могут показаться сложными и не дадут ожидаемого эффекта, о чем во вторник, 27 июля, сообщил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Кешбэк является одним из наиболее популярных инструментов, направленных на привлечение клиентов. Подобного рода метод особенно распространен среди банков, интернет-магазинов и магазинов розничной торговли. Если говорить конкретно про магазины, то в них кешбэк рассчитывается в виде баллов, которые можно использовать для оплаты дальнейших покупок в том же магазине. Банковский кешбэк может быть использован в ходе совершения покупок по определенным категориям, однако, как правило, такой вид кешбэка — это зачисление процента по проведенной операции в виде «живых» денег прямо на карту клиента.

Размер процента от банка рассчитывается в зависимости от категории той или иной операции. Таким образом, одни категории допускают стандартный размер кешбэка, другие — повышенный. При том последняя категория может меняться внутри банка от месяца к месяцу или от банка к банку.

«Пользуясь такой политикой банков по начислению повышенного кешбэка по различным операциям и категориям покупок, ряд клиентов стремится получать максимальный возврат наличных денежных средств на свои банковские карты. Для этого граждане открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный», — сообщил финансовый эксперт в своем комментарии агентству «Прайм».

Следовательно, при подобных операциях клиенты стараются совершать покупки по определенной категории и определенной картой, что в совокупности должно дать максимальный возврат наличных. Та же стратегия применима в рамках использования карты одного банка, когда в качестве активной выступает категория с повышенным кешбэком.

«Наиболее грамотные и продвинутые клиенты получают на этом реальные деньги, но для большинства клиентов такие операции могут оказаться сложными и не принесут ожидаемого экономического эффекта», — отметил Марков.

Ранее, 25 июля, директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков рассказал о том, как можно получить низкий размер процента по кредиту: так, специалист сообщил, что если предоставить банку всевозможные документы о своих доходах и задуматься об оформлении страховки, то можно снизить кредитный процент.