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Специалист прокомментировал эффективность доходов от кешбэков

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Применение стратегий по возвращению финансовых средств посредством махинаций с использованием кешбэка требует временных ресурсов и финансовой грамотности, что в совокупности дает возможность сохранить от 3% до 5% ежемесячных трат. Однако для большинства клиентов подобного рода операции могут показаться сложными и не дадут ожидаемого эффекта, о чем во вторник, 27 июля, сообщил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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Кешбэк является одним из наиболее популярных инструментов, направленных на привлечение клиентов. Подобного рода метод особенно распространен среди банков, интернет-магазинов и магазинов розничной торговли. Если говорить конкретно про магазины, то в них кешбэк рассчитывается в виде баллов, которые можно использовать для оплаты дальнейших покупок в том же магазине. Банковский кешбэк может быть использован в ходе совершения покупок по определенным категориям, однако, как правило, такой вид кешбэка — это зачисление процента по проведенной операции в виде «живых» денег прямо на карту клиента.

Размер процента от банка рассчитывается в зависимости от категории той или иной операции. Таким образом, одни категории допускают стандартный размер кешбэка, другие — повышенный. При том последняя категория может меняться внутри банка от месяца к месяцу или от банка к банку.

«Пользуясь такой политикой банков по начислению повышенного кешбэка по различным операциям и категориям покупок, ряд клиентов стремится получать максимальный возврат наличных денежных средств на свои банковские карты. Для этого граждане открывают карты в нескольких банках и отслеживают, в какой период и по каким категориям кешбэк повышенный», — сообщил финансовый эксперт в своем комментарии агентству «Прайм».

Следовательно, при подобных операциях клиенты стараются совершать покупки по определенной категории и определенной картой, что в совокупности должно дать максимальный возврат наличных. Та же стратегия применима в рамках использования карты одного банка, когда в качестве активной выступает категория с повышенным кешбэком.

«Наиболее грамотные и продвинутые клиенты получают на этом реальные деньги, но для большинства клиентов такие операции могут оказаться сложными и не принесут ожидаемого экономического эффекта», — отметил Марков.

Ранее, 25 июля, директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков рассказал о том, как можно получить низкий размер процента по кредиту: так, специалист сообщил, что если предоставить банку всевозможные документы о своих доходах и задуматься об оформлении страховки, то можно снизить кредитный процент.

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