Футболист Дриусси покинул «Зенит» в статусе свободного агента

Аргентинский футболист Себастьян Дриусси покинул санкт-петербургский ФК «Зенит». Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба команды.

В субботу, 24 июля, в «Зените» заявили, что клуб и нападающий договорились о том, что Дриусси может выкупить свой контракт. 26 июля стало известно, что аргентинец выкупил контракт у «Зенита» и покидает команду на правах свободного агента.

В своем обращении к команде игрок поблагодарил команду, тренерский штаб, врачей и персонал клуба.

«Петербург — потрясающий город, а «Зенит» — фантастический клуб. Я многому научился здесь, познакомился с большим количеством отличных футболистов — и они не только классные игроки, но и замечательные люди. Спасибо за вашу любовь!» — приводит слова Дриусси сайт kp.ru.

Он добавил, что Санкт-Петербург и команда останутся в его сердце.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попрощался с нападающим и поблагодарил его в своем Instagram.

«Спасибо за всё. Человек с большим сердцем!» — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

25-летний Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 года. В составе команды нападающий провел 138 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи. В составе «Зенита» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок России, пишет RT. С 2013 по 2017 год футболист играл за аргентинский клуб «Ривер Плейт», в составе которого стал чемпионом Аргентины, выиграл Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок.

Предположительно, Дриусси продолжит карьеру в североамериканской Главной лиге футбола (MLS).

24 июля «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 3:1 в гостевом матче первого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).