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Трудностям вопреки: почему ученые возвращаются работать в Россию

Как мотивировать специалистов оставаться на родине
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Трудностям вопреки: почему ученые возвращаются работать в Россию
2021-07-26 18:06:48">
2021-07-26 18:06:48
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Ученых и специалистов в стране за последние три года стало меньше, заявили в Федеральном научно-исследовательском социологическом центре РАН. Между тем, по словам экспертов, молодежь все чаще видит свое научное будущее именно именно в России. Основные ожидания: обновление оборудования, высокие зарплаты, исследовательская свобода. В том, как необходимо сдерживать отток высококвалифицированных специалистов и ученых, — разбирались «Известия».

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Почему идет «утечка мозгов»

По последним данным, число ученых и специалистов в России составляет 340 тысяч человек (занятых исследовательскими проектами). За последние три года их стало меньше почти на 20 тысяч, заявил «Известиям» и. о. директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) и декан социологического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Михаил Черныш. Он прогнозирует, что «падение показателя продолжится». Эксперт сослался на данные официального сборника Росстата (в самом Росстате к моменту выхода статьи «Известиям» не успели ответить). Для сравнения, в 2017-м году число исследователей, занятых в научных проектах, составило 359 тыс. человек. По опубликованным прогнозам статистической службы до 2024-го года, этот показатель, к сожалению, будет снижаться.

Трудностям вопреки
Здание президиума Российской академии наук

Здание президиума Российской академии наук

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— Во многом это происходит из-за низкого оклада, — говорит Михаил Черныш. — Но уровень зарплат лишь отчасти объясяет негативные тренды. Еще одна причина — ситуация в высшем образовании. Было бы неверно отрывать систему высшего образования от системы воспроизводства научных кадров. Те кадры, которые готовят университеты и институты, должны потом пополнять сообщество ученых.

По данным, которые привела замдекана философского факультета ГАУГН Наталья Емельянова, в настоящее время за рубежом преподают и занимаются наукой от 130 до 150 тысяч ученых, бывших граждан как СССР, так и России. Большинство из них живут и работают в США, Германии и Израиле.

По подсчетам, предоставленным исследовательской компанией KPMG в России и СНГ, ежегодно из России эмигрируют около 100 тыс. человек, из них около 40% имеют высшее образование. Основные направления эмиграции высококвалифицированных кадров из России — страны Западной Европы, Канада, Израиль.

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— Среди основных причин отъезда — низкая оплата труда, не соответствующая уровню образования и квалификации, недостаточное финансирование науки и отсутствие современного научного оборудования, незащищенность прав собственности на продукт интеллектуального труда, — рассказывает руководитель группы по оказанию услуг в области управления персоналом и изменениями KPMG в России и СНГ Александр Забузов.

В пресс-службах Минобрнауки РФ и РАН не смогли оперативно ответить на запросы «Известий» о том, сколько российских ученых возвращается в РФ и сколько уезжает, а также о последних предложениях и инициативах по поводу сдерживания оттока из РФ ученых и высококвалифицированных специалистов.

«Настроения не такие плохие»

Между тем, по мнению научного руководителя экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущего эксперта Института образования НИУ ВШЭ Евгения Сжёнова, ситуация в России уже начинает меняться к лучшему.

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— Настроения не такие плохие, — говорит Евгений Сжёнов. — Я общаюсь с большим количеством ученых и руководителями коллективов молодых ученых в университетах. Последние пять лет существенно растет сегмент молодёжи, которая хочет заниматься наукой и хочет заниматься ей в России. Но дайте нам стимул. За рубежом учёные больше получают. Со старым оборудованием, низкой зарплатой и пустыми коридорами мотивации, конечно, нет.

Он считает, что эффективный путь борьбы с «утечкой мозгов» — стараться каждому на своём уровне создавать привлекательные условия для молодёжи. «Поддержка молодых ученых заложена и в логике национальной политики по образованию и науке, и проекте "Приоритет-2030″ (новой грантовой программе для вузов), и нацпроекте "Наука и университеты", историях с большими кооперациями промышленности и университетов», — подчеркнул эксперт.

Трудностям вопреки
В лаборатории нервных и нейроэндокринных регуляций Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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По мнению руководителя группы по оказанию услуг в области управления персоналом и изменениями КПМГ в России и СНГ Александра Забузова, «исправить ситуацию могло бы помочь создание системы преимуществ и преференций для россиян, проживающих за рубежом, при их возвращении в Россию (при выполнении ряда условий)». Сегодня такие программы репатриации уже успешно работают в таких странах, как Китай, Израиль, Германия, Малайзия и Индия.

К примеру, Индия сегодня проводит целенаправленную диаспоральную политику, отдельно работает с представителями так называемой «Новой диаспоры», заявившей о себе в развитых странах в 1990-е годы. Так, именно представители научной диаспоры играли и играют значимую роль в реализации амбициозной программы новой индустриализации страны «Make in India». Особое внимание уделяется развитию ассоциаций граждан с индийскими корнями.

По суждению проректора Российской экономической школы (РЭШ) Максима Буева, для развития привлекательности российской науки исключительно важна академическая свобода.

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По мнению исполнительного директора Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» Максима Ильина, проблематику утечки кадров и умов за рубеж нужно рассматривать не саму по себе, а как один из элементов проблемы более высокого уровня — снижения социального капитала страны. Утечка кадров совместно со снижением качества образования и неадекватным нормативным регулированием приводит к катастрофической деградации уровня профессионализма во всех сферах деятельности: от строительства и образования до оценочной деятельности и медицины, полагает Максим Ильин.

Сегодня главными барьерами на пути научной карьеры молодых ученых в их собственном понимании являются сомнения относительно будущего стабильного достатка, чрезмерная забюрократизированность научной деятельности и неадекватность запрашиваемой отчетности. Хотя при этом до трети перспективных молодых ученых хотели бы остаться в академической среде, подчеркивают эксперты.

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Что тянет в Россию

Все же «утечка мозгов» сегодня — не самая главная причина кадрового дефицита в научной сфере, полагают эксперты. Наибольшим вызовом для отечественной науки, на взгляд заместителя декана философского факультета ГАУГН Натальи Емельяновой является «вовсе не массовый выезд исследователей, а чудовищный межпоколенческий разлом, отягченный фактором снижения рождаемости, которая наблюдалась вплоть до середины 2000-х годов».

— Сейчас в России средний возраст доктора наук — 64 года, кандидата наук — 51 год, научного работника без степени — 43 года, — говорит Наталья Емельянова. — При этом мы наблюдаем внутренний отток научных работников в начале карьеры в более доходные сферы экономики.

Так, в недавно опубликованном докладе Президиума РАН о реализации государственной научно-технической политики в РФ, отмечается, что от 30% до 50% молодых людей в самом начале карьеры покидают науку ради более доходных сфер деятельности.

Трудностям вопреки
В группе оптических методов исследования в Центре коллективного пользования Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Между тем, по словам ректора Университета Иннополис (Татарстан) Александра Тормасова, движение интеллектуальных сил и умственной миграции сегодня все же есть в обе стороны. Ведь, если сопоставлять данные Мониторинга результативности научных организаций и Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования, то выходит, что в настоящее время в России работает в среднем порядка 5,5 тыс. иностранных специалистов.

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— В других странах тоже есть определенные минусы. Некоторые области науки в России, в частности инженерные, находятся на хорошем международном уровне, — говорит Александр Тормасов. — Необходимые коммуникации в вопросах сотрудничества по исследованиям и публикациям перешли в онлайн, поэтому уже нет большого смысла переезжать, чтобы развивать свою карьеру.

Уже сегодня в России появляются центры с прекрасными лабораториями, с самым современным оборудованием, молодые ученые получают жилищные сертификаты и в целом средняя зарплата ученых в стране растет, замечает ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов.

— Ученые, которые состоялись в науке, по данным Пенсионного фонда РФ, имеют более высокий доход, чем их коллеги из многих других ведущих стран-мировых центров, аналогичного вида научной деятельности и уровня признания, — говорит Денис Фомин-Нилов. — Поэтому вопрос «утечки мозгов», скорее всего уже не имеет такой актуальности, как в 90-х. Скорее, имеет значение не «утечка мозгов», а потеря связи с родиной и национальной идентичностью.

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Но это уже вопрос не научного или финансового характера, а духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. С этим действительно есть проблемы, и не только среди интеллектуальной элиты, заключил ректор ГАУГН.

— Но ученые и возвращаются назад, в конкретные места, где платят более-менее конкурентную зарплату по международным меркам и не ограничивают академические свободы, — говорит проректор РЭШ. — За пределами Москвы и СПб такой обратный ручеек, вероятно существует в 2-3 местах во всей стране. Кроме того, возвращаются те, кто мечтает сделать что-то не только в науке как таковой, но и в ее администрировании — создании новых программ обучения, лабораторий, совершенствовании системы управления вузами.

По его словам, речь, прежде всего, идет «о тех людях, у которых болит душа за состояние отечественной науки и образования — они понимают, что вносить свой вклад нужно "вопреки", даже если это может не самым благоприятным образом сказаться на их научных достижениях и карьере».

— Иными словами, как говорят финансисты, у разных людей разное отношение к риску — в РФ возвращаются те, кто риск любит и готов до определенной степени рискнуть своей стабильностью вне России ради помощи родине, — говорит Максим Буев. — Такие люди есть во все времена. Но для полноценного развития науки в нашей стране важно, чтобы возвращались не только «адреналинщики».

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