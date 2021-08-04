Неуправляемая сила: чем может обернуться независимость

Однако не прошло и года, конфликт с Суданом из-за спорных территорий вспыхнул с новой силой. А затем в стране вспыхнула и гражданская война, жертвами которой стали почти 400 тыс. человек. Новое правительство состояло из бывших политических противников, которые не смогли мирно договориться о будущем страны, племенные вожди не смогли поделить власть и финансовые потоки. И США, которые горячо поддерживали провозглашение независимости богатого нефтью региона и считали его своим союзником, ничего не смогли с этим сделать