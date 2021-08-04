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Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы захватили у побережья ОАЭ

Неуправляемая сила: чем может обернуться независимость

После 10-летнего суверенитета Южный Судан получил срочную помощь от МВФ
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
Южный Судан отмечает 10-летие своей независимости – 9 июля 2011 года он стал суверенным государством. Однако поводов для радости у его граждан наберется немного – самое молодое государство в мире, богатое нефтью, погрязло в военных конфликтах, коррупции и сейчас находится в глубоком гуманитарном кризисе. На восстановление сильно пострадавшей от пандемии экономики страны МВФ выделил $174,2 млн, однако миллионы местных жителей, по данным ООН, находятся на грани голода. Почему – в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
Создание Республики Южный Судан стало итогом шестилетнего мирного процесса, который начался с подписания Всеобъемлющего мирного соглашения в 2005 году. Оно положило конец 20-летней гражданской войне на юге Судана
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
Согласно условиям соглашения, вопрос о самоопределении республики решился в ходе референдума 2011 года – 98,83% его участников высказались за отделение
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
Беженцы, покинувшие этот регион из-за 20-летней войны, вернулись на родину, а международное сообщество вложило миллионы долларов в поддержку нового правительства
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
Однако не прошло и года, конфликт с Суданом из-за спорных территорий вспыхнул с новой силой. А затем в стране вспыхнула и гражданская война, жертвами которой стали почти 400 тыс. человек. Новое правительство состояло из бывших политических противников, которые не смогли мирно договориться о будущем страны, племенные вожди не смогли поделить власть и финансовые потоки. И США, которые горячо поддерживали провозглашение независимости богатого нефтью региона и считали его своим союзником, ничего не смогли с этим сделать
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
На фоне политической нестабильности страну постигли и природные катаклизмы – засухи и наводнения, – из-за чего более 5 млн человек оказались без средств к существованию
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
Пандемия еще больше усугубила ситуацию – резкое снижение цен на нефть окончательно подорвало экономику
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
Срочная финансовая помощь в размере $174,2 млн, выделенная МВФ, должна помочь стабилизировать ситуацию
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
По данным ООН, более 8 млн человек в настоящее время зависят от внешней помощи, десятки тысяч страдают от голода, тысячи живут в лагерях для беженцев, опасаясь возвращаться в свои дома – хотя крупные военные действия прекратились, межобщинные конфликты не утихают
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Фото: Getty Images/Adrienne Surprenant/Bloomberg
Часть граждан молодой республики уверена, что уже никакие реформы ей не помогут, и жалеет о выборе, сделанном в 2011-м
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