Разбитая Банка: как уничтожить райский остров

Индонезия — крупнейший в мире экспортер олова, которое используется при производстве множества товаров, от пищевой упаковки до мобильных телефонов. Из-за постоянно растущего спроса на этот металл некогда райский остров Банка превращается в одну большую горную выработку — руду здесь добывает практически всё трудоспособное население, работы ведутся и на суше, и в море. Что происходит на острове — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Остров Банка — один из главных центров по добыче олова. Ежедневно местные рабочие отправляются на лодках к десяткам обустроенных в море деревянных понтонов
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
С помощью нехитрого приспособления — насоса с большой пластиковой трубой — они высасывают со дна моря грунт, содержащий олово
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Руду тут же промывают и складывают в специальные резервуары, а песок смывают обратно в море
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Кустари, которые сотрудничают с госкомпанией Timah, получают в среднем $5 за килограмм оловянной россыпи
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
«На суше наши доходы сократились, там запасы иссякли. В океане их гораздо больше», — говорит 51-летний Хендра. Год назад, после 10 лет работы в этой отрасли, он уволился и возглавил свое небольшое предприятие, в которое входит шесть понтонов и два десятка рабочих
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Горнякам, которые работают на земле, приходится копать всё глубже и использовать для этого дорогостоящую технику. Однако и эти месторождения после годового перерыва начали разрабатывать, так как цены на олово выросли
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
По данным компании Timah, запасы олова на суше в прошлом году составили чуть больше 16 тыс. т, а в море — почти 266 т
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
С 2001 года власти разрешили добывать и перерабатывать олово частникам
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
И тут же рынок наводнили нелегалы
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
В оловодобытчики пошли все, от детей и пенсионеров до рыбаков и домохозяек
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Бесконтрольная добыча полезных ископаемых катастрофически повлияла на состояние окружающей среды
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
По подсчетам экологов, добыча олова привела к деградации 5270 га коралловых рифов и 400 га мангровых лесов
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Сложившаяся на острове ситуация не устраивает и местных жителей, которые продолжают заниматься ловлей рыбы, сохраняя культурные традиции и природные богатства острова. А старейшее племя острова — ломы — не смеют повредить даже камня. Их религия и заповеди предков наказывают жить в гармонии с природой
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
«Рыбы стало совсем мало, потому что кораллы, в которых она нерестится, теперь покрыты грязью из горных выработок», — говорит один из рыбаков
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Рыбаки признаются, что раньше они зарабатывали очень хорошо и могли себе позволить оплачивать детям обучение в университете
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.