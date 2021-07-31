Разбитая Банка: как уничтожить райский остров

«На суше наши доходы сократились, там запасы иссякли. В океане их гораздо больше», — говорит 51-летний Хендра. Год назад, после 10 лет работы в этой отрасли, он уволился и возглавил свое небольшое предприятие, в которое входит шесть понтонов и два десятка рабочих