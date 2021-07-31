Прямой эфир
Мир
Западные разведки заподозрили Иран в нападении на танкер Mercer Street
Мир
США ввели санкции против начальника полиции Кубы и его заместителя
Наука
Корабль Starliner увезли со стартовой площадки из-за непогоды
Общество
В Москве перенесли дату запуска системы отслеживания работы такси
Мир
Зеленский поручил привести «в боевое соответствие» границы Украины
Общество
Хуснуллин обозначил сроки изучения воды из скважин под Азовским морем
Общество
Ущерб от подтоплений в Крыму оценили в 4,6 млрд рублей
Наука
Космонавты на МКС открыли люк в модуль «Наука»

Разбитая Банка: как уничтожить райский остров

Коралловые рифы и мангровые леса Индонезии не выдерживают человеческой гонки за оловом
0
Слайдами
Списком
На весь экран
мужчина
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Индонезия — крупнейший в мире экспортер олова, которое используется при производстве множества товаров, от пищевой упаковки до мобильных телефонов. Из-за постоянно растущего спроса на этот металл некогда райский остров Банка превращается в одну большую горную выработку — руду здесь добывает практически всё трудоспособное население, работы ведутся и на суше, и в море. Что происходит на острове — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
вид
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Остров Банка — один из главных центров по добыче олова. Ежедневно местные рабочие отправляются на лодках к десяткам обустроенных в море деревянных понтонов
На весь экран
работа
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
С помощью нехитрого приспособления — насоса с большой пластиковой трубой — они высасывают со дна моря грунт, содержащий олово
На весь экран
сбор
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Руду тут же промывают и складывают в специальные резервуары, а песок смывают обратно в море
На весь экран
песок
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Кустари, которые сотрудничают с госкомпанией Timah, получают в среднем $5 за килограмм оловянной россыпи
На весь экран
вид
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
«На суше наши доходы сократились, там запасы иссякли. В океане их гораздо больше», — говорит 51-летний Хендра. Год назад, после 10 лет работы в этой отрасли, он уволился и возглавил свое небольшое предприятие, в которое входит шесть понтонов и два десятка рабочих
На весь экран
работа
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Горнякам, которые работают на земле, приходится копать всё глубже и использовать для этого дорогостоящую технику. Однако и эти месторождения после годового перерыва начали разрабатывать, так как цены на олово выросли
На весь экран
отдых
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
По данным компании Timah, запасы олова на суше в прошлом году составили чуть больше 16 тыс. т, а в море — почти 266 т
На весь экран
захват
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
С 2001 года власти разрешили добывать и перерабатывать олово частникам
На весь экран
на побережье
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
И тут же рынок наводнили нелегалы
На весь экран
рыбак
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
В оловодобытчики пошли все, от детей и пенсионеров до рыбаков и домохозяек
На весь экран
вид с дрона
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Бесконтрольная добыча полезных ископаемых катастрофически повлияла на состояние окружающей среды
На весь экран
карта
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
По подсчетам экологов, добыча олова привела к деградации 5270 га коралловых рифов и 400 га мангровых лесов
На весь экран
песок
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Сложившаяся на острове ситуация не устраивает и местных жителей, которые продолжают заниматься ловлей рыбы, сохраняя культурные традиции и природные богатства острова. А старейшее племя острова — ломы — не смеют повредить даже камня. Их религия и заповеди предков наказывают жить в гармонии с природой
На весь экран
мальчики
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
«Рыбы стало совсем мало, потому что кораллы, в которых она нерестится, теперь покрыты грязью из горных выработок», — говорит один из рыбаков
На весь экран
вид
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Рыбаки признаются, что раньше они зарабатывали очень хорошо и могли себе позволить оплачивать детям обучение в университете
На весь экран
рыба
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
В последние годы денег едва хватает на еду
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021