Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик США B-52 над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H над Балтийским морем. Об этом 31 мая сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

По его данным, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель. Она приближалась к границе РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — отметили в военном ведомстве.

Летчик Су-27 идентифицировал объект как стратегический бомбардировщик В-52Н военно-воздушных сил США. Он сопроводил его над акваторией Балтийского моря и вернулся на аэродром базирования после того, как американский военный самолет развернулся и направился в обратную от российской границы сторону.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — отметили военные.

19 мая российский Су-27 также сопроводил стратегический бомбардировщик В-52H США над Балтикой. После удаления американского самолета от границ РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

31 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». Министр также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны НАТО и США увеличивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, усиливают присутствие боевых кораблей, оснащенных крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.