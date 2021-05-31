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Около 40 млн рублей похитили мошенники у рязанцев с начала года

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Телефонные мошенники с начала 2021 года выманили у жителей Рязанской области около 40 млн рублей. Об этом губернатор Николай Любимов заявил на заседании регионального правительства 31 мая.

Время денег: чаще всего мошенники звонят россиянам днем во вторник
В этот период граждане обычно погружены в дела и хотят быстрее разобраться с посторонними вопросами

Как отметил глава области, телефонное мошенничество набирает обороты. Зачастую людям звонят и представляются сотрудниками каких-либо структур или службы безопасности банка, а затем выманивают данные о банковской карте, пишет РИА «7 новостей».

Сейчас в регионе расследуются 380 уголовных дел, связанных с телефонными аферистами.

«Единственным и самым действенным способом оградиться от таких преступлений — это бдительность и своевременная информированность. Правительство области в этом направлении активно работает совместно с правоохранительными органами, СМИ, региональным отделением Центробанка», — заявил Любимов.

Губернатор подчеркнул, что данные о своем счете и карте нельзя передавать ни при каких обстоятельствах. В противном случае необходимо сразу же обратиться в банк.

27 мая сообщалось, что количество хищений с банковских счетов россиян выросло более чем на четверть за первые четыре месяца 2021 года. Данная статистика была приведена в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Более всего таких преступлений зафиксировано в Карелии, Амурской области и Удмуртии. В целом же рост отмечен в 46 регионах страны.

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