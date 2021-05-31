Автофестиваль «ДвижОК» на ПМЭФ покажет уникальные автомобили

«Победу» на танковых гусеницах покажут на ПМЭФ. Уникальная машина может достигать скорости 130 км/ч. В рамках форума будет работать павильон автофестиваля «ДвижОК», сообщает телеканал «Известия». Помимо «Победы», посетители смогут посмотреть на передовой болид BR03 и электрический карт RF7-Electric. ПМЭФ пройдет 2–5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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