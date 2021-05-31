Медведь побеспокоил подмосковных дачников

Дачники из района Сергиева Посада не могут выгнать огромного дикого медведя, который ломает заборы и теплицы. Об этом сообщает в понедельник, 31 мая, РЕН ТВ.

Согласно информации телеканала, животное также купается в ближайших водоемах.

«Когда я прибежал уже в поселок, меня вот так вот всего трясло. Я удочку собрал только в поселке, бежал с ней, с раскладной. Я не знал, что делать даже», — рассказал местный рыбак.

Ранее, 27 мая, в городе Братск (Иркутская область) спасли медведя, забравшегося в частный питомник для собак. Животное проникло в один из вольеров питомника и оказалось в ловушке. Выбраться самостоятельно медведь не смог.

2 мая медведь напугал дачников и туристов на одном из островов Курильской гряды — Кунашире. Отмечалось, что недалеко от дачных построек, у которых заметили дикое животное, расположен детский лагерь, однако сейчас он не функционирует.