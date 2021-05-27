Забравшегося в питомник для собак медведя спасли в Приангарье

В городе Братск (Иркутская область) спасли медведя, забравшегося в частный питомник для собак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, медведь проник в один из вольеров питомника и оказался в ловушке. Выбраться самостоятельно он не смог. Находясь в безвыходной ситуации животное стало проявлять агрессию и демонстрировать готовность к нападению, пишет ИА IrkutskMedia.

Безопасность людей и собак постарались обеспечить участковый и заводчики. Также были подключены специалисты соответствующих служб. Медведя временно усыпили, после чего вывезли в лес и отпустили.

По предварительным данным, животное могло прийти на запах пищи, которую готовили для собак.

Ранее в мае сообщалось, что в Хабаровском крае в результате нападения медведя погиб охотник. Известно, что молодой человек подстрелил животное, а когда подошел добить его, хищник вскочил и нанес смертельную травму.