В НАМИ отказались от работы над мощным двигателем для Aurus

Конструкторы Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) отказались от дальнейшей работы над двигателем V12 для автомобиля Aurus. Об этом корреспонденту «Известий» сообщил главный конструктор проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП) Вадим Переверзев.

«Двигатель V8, который сейчас установлен на автомобиле, обеспечивает полностью наши целевые показатели по динамике разгона и по запасу мощности. В сочетании с гибридным приводом мы получили все требуемые характеристики. Двигатели V12 постепенно выводятся с мирового рынка, их остается все меньше, и поэтому мы видим сохранение только V8 в перспективе», — заявил Вадим Переверзев.

Конструктор также отметил, что двигатели меньшей мощности также не интересны для разработчиков.

Напомним, что в рамках проекта ЕМП московский институт НАМИ совместно с Porsche Engineering разработал семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12, который был представлен еще в 2016 году на Московском автосалоне. Объем мотора составляет 6,6 л, мощность 850 л.с. и 1320 Нм крутящий момент. Он обладает четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.

31 мая в особой экономической зоне «Алабуга» стартовало производство автомобиля Aurus. Стоимость вложений в проект составила около 2 млрд рублей. Всего на предприятии планируют собирать до 5 тыс. автомобилей в год. Стоимость AURUS Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Их цена стартует от 22 млн рублей. При этом, по словам представителей бренда, все машины уже раскуплены.