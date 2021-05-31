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В НАМИ отказались от работы над мощным двигателем для Aurus

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Конструкторы Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) отказались от дальнейшей работы над двигателем V12 для автомобиля Aurus. Об этом корреспонденту «Известий» сообщил главный конструктор проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП) Вадим Переверзев.

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«Двигатель V8, который сейчас установлен на автомобиле, обеспечивает полностью наши целевые показатели по динамике разгона и по запасу мощности. В сочетании с гибридным приводом мы получили все требуемые характеристики. Двигатели V12 постепенно выводятся с мирового рынка, их остается все меньше, и поэтому мы видим сохранение только V8 в перспективе», — заявил Вадим Переверзев.

Конструктор также отметил, что двигатели меньшей мощности также не интересны для разработчиков.

Напомним, что в рамках проекта ЕМП московский институт НАМИ совместно с Porsche Engineering разработал семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12, который был представлен еще в 2016 году на Московском автосалоне. Объем мотора составляет 6,6 л, мощность 850 л.с. и 1320 Нм крутящий момент. Он обладает четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.

31 мая в особой экономической зоне «Алабуга» стартовало производство автомобиля Aurus. Стоимость вложений в проект составила около 2 млрд рублей. Всего на предприятии планируют собирать до 5 тыс. автомобилей в год. Стоимость AURUS Senat в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Их цена стартует от 22 млн рублей. При этом, по словам представителей бренда, все машины уже раскуплены.

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