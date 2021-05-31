Конкурсный подбор: порядка 20 депутатов-единороссов проиграли праймериз

Около 20 действующих депутатов Госдумы, в том числе высокопоставленных, проиграли праймериз «Единой России» и могут не попасть в парламент на сентябрьских выборах, сообщили источники «Известий», близкие к партии . В пресс-службе единороссов от комментариев по поводу конкретных кандидатур воздерживаются, объясняя это предварительным подсчетом: окончательный итог будет объявлен в ближайшее время. Эксперты подчеркивают, что праймериз становятся значимым механизмом обновления партии, а часть проигравших парламентариев может быть выдвинута на съезде , который пройдет 19 июня.

Прошли не все

Как рассказали «Известиям» источники в «Единой России», проиграли праймериз первый зампред комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко, зампред комитета по экономической политике Дмитрий Сазонов, первый зампред комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко, глава комитета по науке и образованию Вячеслав Никонов , а также действующие депутаты Татьяна Воронина, Дмитрий Юрков, Петр Пимашков, Александр Василенко, Алексей Бурнашов, Юрий Мищеряков, Денис Москвин, Владимир Богодухов, Николай Гончар, Евгений Шулепов, Мерген Ооржак, Сергей Вострецов, Юрий Бобрышев, Николай Будуев, Андрей Ветлужских и Фатих Сибагатуллин.

Непростая ситуация сложилась на праймериз в Волгоградской области, где жалобы на подсчет голосов подала действующий депутат Госдумы Ирина Гусева. Впрочем, не исключено, что станет известно и о других спорных ситуациях, так как более чем в 20 регионах на момент написания материала результаты не были опубликованы. Речь идет в том числе о Смоленской, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Псковской, Ивановской, Ленинградской, Тверской, Тюменской, Иркутской и Московской областях, Алтайском, Камчатском, Приморском и Краснодарском краях, НАО, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Коми, Крыме, Татарстане и ХМАО.

Конкурсный подбор3 Председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как рассказал «Известиям» источник в партии, в ряде регионов губернаторы не смогли оказать должную поддержку конкретным кандидатам. Одним из ярких примеров стали праймериз в Брянской области, где глава комитета по образованию Вячеслав Никонов занял только третье место по списку.

— Очевидно, что эту и другие ситуации придется урегулировать на съезде 19 июня, — пояснил собеседник «Известий» .

Однако в пресс-службе «Единой России» сообщили, что пока говорить о том, кто проиграл, а кто выиграл, преждевременно .

— Официальные итоги праймериз будут объявлены на этой неделе. В данный момент говорить о результатах сложно, так как часть предварительного голосования шла в онлайн-формате, а часть, в 42 субъектах, — очно. Чтобы посчитать голоса, потребуется время , — пояснили «Известиям» в партии.

Впрочем, в некоторых субъектах итоги все же посчитали. В Москве в пятерку списка вошли главврач городской больницы Марьяна Лысенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутат Владимир Ресин, депутат Госдумы Виктор Селиверстов, замминистра обороны Андрей Картаполов. По одномандатным округам партию представят ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, президент Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, телеведущие Тимофей Баженов и Евгений Попов и другие.

Конкурсный подбор2 Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Саратовской области первое место по списку, а также в одномандатном округе региона одержал действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин . Также стало известно, что от Кировской области в выборах примет участие член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Значимый механизм

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что праймериз «Единой России» становятся значимым механизмом обновления партии .

— Поражение по итогам предварительного голосования потерпели многие известные и влиятельные депутаты «Единой России», другие заметные деятели. Прогноз АПЭК о том, что фракция «Единой России» обновится примерно наполовину, подтверждается. Конфликты на праймериз были неизбежны: высока конкуренция, а примерно в трети округов она была жесткой , — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, часть этих конфликтов разрешена по итогам голосования, часть будет урегулирована позднее, а окончательное решение примет съезд «Единой России» 19 июня.

— Бояться конфликтов не надо: конфликт — суть политики . После его разрешения политический процесс становится живее и динамичнее, — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Конкурсный подбор1 Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Политтехнолог Виктор Потуремский, напротив, ничего необычного в поражении действующих политиков не увидел.

— Да, была интрига, сильные кандидаты против сильных кандидатов, но я бы не стал говорить о каких-то сенсациях. Праймериз — действительно очень большой вызов для партии , которая подняла в этот раз для себя очень высокую планку, — пояснил «Известиям» эксперт, отметивший небывалый до сих пор интерес к процедуре голосования.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев также отметил, что эти праймериз создали интригу и непредсказуемость, поэтому некоторые депутаты-тяжеловесы, например, такие, как Николай Гончар, проиграли. По его мнению, хорошо, что есть недовольные и жалобы на подсчет голосов, так как это повышает доверие к результатам.