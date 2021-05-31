Эксперт назвал возможную ставку по ипотеке к концу года

Средняя ставка по ипотеке в России к концу года, возможно, вырастет до 8–9% годовых, а может даже и выше. Об этом заявил «Известиям» Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», во вторник, 31 мая.

По его словам, процентные ставки коммерческих банков зависят от ключевой ставки Банка России. Если регулятор начинает ее поднимать, кредитные организации начинают «подтягиваться» вслед за ним. Также в вопросе ипотечных ставок играет роль соотношение спроса и предложения.

«Сладкие времена закончились достаточно быстро, и непонятно, когда вернутся снова... Скорее всего, стоит ожидать к концу года [ипотечные ставки] порядка 8%», — сказал Корнеев.

Период льготной ипотеки под 6,5% заканчивается в России 1 июля, эпоха низких ключевых ставок ЦБ тоже заканчивается, и регулятор будет повышать ставку «почти наверняка», так как он борется с инфляцией. Специалист отметил, что ранее в ЦБ говорили о необходимости приведения реальной процентной ставки к нейтральному положению.

«Нейтральное при нынешней инфляции — это 6–6,5%. Однако инфляция может снизиться, и говорить, что будет к конце года, пока рано. Но ключевая ставка к концу года «легко может дойти до 6%», — считает аналитик.

Он напомнил, что ключевая ставка Центробанка сейчас составляет 5%, а инфляция — 5,53%. На ближайшем заседании ЦБ 11 июня ставку могут поднять на четверть процента, но «очень может быть», что поднимут сразу на полпроцента.

«В любом случае к концу лета ключевую ставку регулятора «порядка 6%, а может быть, 6,5% мы увидим. На сколько ЦБ прибавляет ключевую ставку, на столько же будут расти ставки по ипотеке», — заключил он.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, подготовленного ДОМ.РФ, сообщили, что средневзвешенные ставки по ипотеке по 15 крупнейшим банкам России выросли в мае, достигнув к концу месяца 8,11% для кредитов на новостройки и 8,35% — для вторичного жилья. Ставка по льготной ипотеке на первичное жилье за месяц упала на 0,15 п.п. — до 5,62%, по семейной ипотеке, наоборот, выросла на 0,18 п.п. — до 5%.

В апреле директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group Александр Шибаев заявил «Известиям», что в массовом сегменте ожидается стабилизация спроса после отмены программы по субсидированию ипотеки. По мнению аналитика, если банки будут лояльны к ставке кредита, спрос может быть сглажен. При резком росте ставки по ипотеке спрос понизится.