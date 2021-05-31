Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Эксперт назвал возможную ставку по ипотеке к концу года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя ставка по ипотеке в России к концу года, возможно, вырастет до 8–9% годовых, а может даже и выше. Об этом заявил «Известиям» Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», во вторник, 31 мая.

Процент недоверия: банки могут сократить одобрение ипотеки на 10%
Согласованных кредитными организациями сумм не хватает на приобретение желаемого жилья, говорят эксперты

По его словам, процентные ставки коммерческих банков зависят от ключевой ставки Банка России. Если регулятор начинает ее поднимать, кредитные организации начинают «подтягиваться» вслед за ним. Также в вопросе ипотечных ставок играет роль соотношение спроса и предложения.

«Сладкие времена закончились достаточно быстро, и непонятно, когда вернутся снова... Скорее всего, стоит ожидать к концу года [ипотечные ставки] порядка 8%», — сказал Корнеев.

Период льготной ипотеки под 6,5% заканчивается в России 1 июля, эпоха низких ключевых ставок ЦБ тоже заканчивается, и регулятор будет повышать ставку «почти наверняка», так как он борется с инфляцией. Специалист отметил, что ранее в ЦБ говорили о необходимости приведения реальной процентной ставки к нейтральному положению.

«Нейтральное при нынешней инфляции — это 6–6,5%. Однако инфляция может снизиться, и говорить, что будет к конце года, пока рано. Но ключевая ставка к концу года «легко может дойти до 6%», — считает аналитик.

Он напомнил, что ключевая ставка Центробанка сейчас составляет 5%, а инфляция — 5,53%. На ближайшем заседании ЦБ 11 июня ставку могут поднять на четверть процента, но «очень может быть», что поднимут сразу на полпроцента.

«В любом случае к концу лета ключевую ставку регулятора «порядка 6%, а может быть, 6,5% мы увидим. На сколько ЦБ прибавляет ключевую ставку, на столько же будут расти ставки по ипотеке», — заключил он.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, подготовленного ДОМ.РФ, сообщили, что средневзвешенные ставки по ипотеке по 15 крупнейшим банкам России выросли в мае, достигнув к концу месяца 8,11% для кредитов на новостройки и 8,35% — для вторичного жилья. Ставка по льготной ипотеке на первичное жилье за месяц упала на 0,15 п.п. — до 5,62%, по семейной ипотеке, наоборот, выросла на 0,18 п.п. — до 5%.

В апреле директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group Александр Шибаев заявил «Известиям», что в массовом сегменте ожидается стабилизация спроса после отмены программы по субсидированию ипотеки. По мнению аналитика, если банки будут лояльны к ставке кредита, спрос может быть сглажен. При резком росте ставки по ипотеке спрос понизится.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021