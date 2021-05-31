Патрушев рассказал о новой стратегии информационной безопасности

Одним из приоритетов новой редакции Стратегии нацбезопасности России стала информационная безопасность. Об этом 31 мая заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, необходимостью нового приоритета стало более активное проявление угроз, среди которых Патрушев назвал в том числе использование IT-технологий для вмешательства во внутренние дела России, рост числа компьютерных атак на российские информационные ресурсы, стремление транснациональных корпораций контролировать ресурсы интернета.

«Его реализация должна обеспечить суверенитет страны в информационном пространстве», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

По словам секретаря Совбеза, Россия поддерживает развитие международного сотрудничества для формирования международно-правового режима для безопасного и равноправного использования технологий.

18 мая заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил в ходе онлайн-конференции, что анализ кибератак на органы государственной власти России свидетельствует о вмешательстве хакеров с ресурсов уровня зарубежных спецслужб.

Кибератаки со стороны Запада на госвласти РФ были направлены на компрометацию информационной инфраструктуры страны, отметили эксперты.

Ранее, 31 мая, Патрушев также рассказал, что из себя представляет новая редакция Стратегии национальной безопасности России. По его словам, среди прочего она направлена на защиту духовно-нравственных ценностей, исторической памяти на фоне попыток искажения истории. По мнению Патрушева, будущее России в том числе зависит от сохранения духовности, традиций, передачи молодежи памяти о героическом прошлом предков. В стратегии сформулирован новый национальный приоритет «защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти», подчеркнул он.