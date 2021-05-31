Врач назвал неочевидный симптом рака кожи

Маленькие красные шишки на коже, которые можно перепутать с комариными укусами, могут на самом деле оказаться симптомами рака. Об этом в интервью Daily Mirror рассказал британский врач Росс Перри.

По словам специалиста, пациент может решить, что его покусали насекомые, но в таком случае они должны пройти в течение двух недель. Если человек наблюдает у себя незаживающие «комариные укусы», то следует обратиться ко врачу, особенно если они доставляют дискомфорт.

Среди других симптомов рака кожи врач назвал появление без причины растущих шрамов, высыпания на глазном веке, темные пятна под ногтями и также появление белых участков кожи на голове и шее.

21 мая врачи из американской клиники «Мейо» рассказали о том, что кожное заболевание дерматомиозит является одним из симптомов развития рака легких.

19 мая врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Григорий Кобяков заявил, что изменения на поверхности кожи, боли при мочеиспускании, а также необычные ощущения при глотании могут быть первыми признаками онкологического заболевания.