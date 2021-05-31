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Ряд банков повысил ставки по ипотеке более чем до 8%

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Средневзвешенные ставки по ипотеке по 15 крупнейшим банкам России подскочили в мае, достигнув к концу месяца уровня 8,11% для кредитов на новостройки и 8,35% — для вторичного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, подготовленного ДОМ.РФ, в понедельник, 31 мая.

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Согласно отчетам, с 30 апреля по 28 мая ставки на первичное жилье в топ-15 кредитных организаций выросли на 0,24 процентных пункта (п.п.), а на готовое жилье — на 0,3 п.п. Рефинансирование подорожало на 0,1 п.п. — до 8,02%.

Ставка по льготной ипотеке на новостройки за месяц упала на 0,15 п.п. — до 5,62%, по семейной ипотеке, наоборот, выросла на 0,18 п.п. — до 5%.

Согласно материалам ДОМ.РФ, в мае Сбербанк на 0,4 п.п. повысил ставки по ипотеке на новостройки, готовое жилье и строительство индивидуального жилого дома.

В Альфа-банке на 0,3 п.п. повысили ставки по рефинансированию.

Газпромбанк увеличил на 0,5 п.п. ипотечные ставки на первичное жилье, готовые квартиры или индивидуальный жилой дом, рефинансирование.

В ФК «Открытие» ипотека на первичное, готовое жилье и рефинансирование подорожали на 0,4 п.п.

1 июля истекает госпрограмма рефинансирования льготной ипотеки под 6,5%. О продлении пока не сообщалось.

Ранее, 27 мая, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что антикризисные меры нужно постепенно сворачивать, чтобы избежать возникновения пузырей на рынке кредитования.

Согласно статистике ЦБ, долги россиян по ипотеке по итогам апреля выросли на 2,9%, до 10,05 трлн рублей.

В апреле директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group Александр Шибаев рассказал «Известиям», что в массовом сегменте ожидается стабилизация спроса после отмены программы по субсидированию ипотеки. Он подчеркнул, что в связи с этим «ожидается огромный спрос во II квартале» перед отменой госпрограммы.

Аналитик полагает, что если банки будут лояльны к ставке кредита, спрос может быть сглажен. При резком росте ставки по ипотеке будет спад спроса.

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