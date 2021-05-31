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В НАТО заявили о возрастающей внешней агрессии России

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Замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что Россия якобы становится более агрессивной внешне и в НАТО адаптируются к этому. Соответствующее заявление он сделал в Бухаресте во время совместной пресс-конференции с министром обороны Румынии Николае Чукэ.

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«Действия России дестабилизируют, к сожалению, мы видим, что Россия становится всё более репрессивной внутри с точки зрения политических оппонентов и более агрессивной внешне. Мы адаптируемся к этим реалиям», — цитирует Джоанэ румынское агентство Agerpres в понедельник, 31 мая.

Джоанэ в своей речи выразил уверенность, что в Москве внимательно следят за тем, что делает НАТО, и именно поэтому часть публичного послания альянса заключается в том, что организация готова защищать всю территорию союзников.

Кроме того, Джоанэ добавил, что именно Россия якобы отказывается от переговоров с альянсом и от участия в Совете Россия–НАТО.

Ранее в этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией.

При этом в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО, но при условии, что он не будет пустословным.

По словам Лаврова, Москва нацелена на концентрацию фокуса внимания Совета Россия–НАТО на вопросах безопасности. При этом министр подчеркнул, что Москва всё еще ждет от Североатлантического альянса ответа на многие предложения, которые уже более года рассматривают в НАТО.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в этот же день сообщил о том, что Россия создаст в ЗВО около 20 новых соединений и частей для «адекватного противостояния НАТО». По его словам, постоянное совершенствование боевого состава российских войск необходимо из-за действий Запада.

Министр также подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза. Так, страны альянса и США увеличивают частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивают число своих учений.

Накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что модернизация Российской армии производится исключительно в оборонительных целях. По его словам, задачей правительства является обеспечение безопасности страны.

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