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Солист Rammstein Линдеманн 1 июня представит клип на песню «Ненавижу детей»

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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал тизер клипа на песню «Ненавижу детей». Видео выйдет во вторник, 1 июня.

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Как видно из анонса, клип достаточно провокационный: он включает в себя советскую символику и кровавые кадры. Кроме того, в тизере можно заметить бюст Ленина, красные знамена, Красную площадь, а также самого Линдеманна в пионерском галстуке.

Видео было снято в подмосковных Люберцах. На время съемочной площадкой стал Горный институт. Клип был создан исключительно российской командой. Режиссером стал Сергей Грей.

В клипе снялись актриса Аглая Тарасова и певец Александр Ревва.

Поклонники в комментариях положительно оценили новую работу солиста Rammstein.

9 мая Линдеманн опубликовал клип на советскую песню «Любимый город» Марка Бернеса, исполненную им на русском языке. Действие ролика происходит в Санкт-Петербурге. Линдеманн посещает Эрмитаж, где любуется картинами и скульптурами.

В конце апреля стало известно, что Линдеманн также намеревается выпустить клип, снятый в Большом государственном цирке на проспекте Вернадского в Москве. Сотрудник цирка рассказал, что немецкий исполнитель появится в ролике в облике демона.

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