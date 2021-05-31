«Приют для подкидышей» отреставрируют в Нижнем Новгороде

Аукцион на выполнение реставрации «Приюта для подкидышей» объявили в Нижнем Новгороде. Стартовая стоимость работ на объекте культурного наследия составит 8,024 млн рублей.

Историческое здание на улице Семашко было построено в 1912 году. Изначально там располагался дом для приема и выхаживания детей. На текущий момент здание используется Нижегородским НИИ детской гастроэнтерологии.

По условиям контракта подрядчик должен отремонтировать фасады, укрепить кирпичную кладку, обновить водосточную систему, привести в порядок ступени и заменить окна в здании. Работы должны быть выполнены в течение 40 дней после заключения контракта. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Также в Нижнем Новгороде ведут поиски подрядчика для благоустройства территории вдоль озера на улице Пермякова. До 1 августа у водоема должны появиться веломаршруты, игровая зона для детей, смотровая площадка и деревянный понтонный мост в водном саду. Начальная стоимость контракта составляет 61,72 млн рублей.