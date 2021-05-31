Суд арестовал случайно застрелившего мужчину в Новосибирске полицейского

Суд арестовал 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД в Новосибирской области, который при задержании случайно выстрелил в голову мужчине. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«Сегодня судом по ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указала она.

Инцидент произошел 29 мая. Правоохранители вели погоню за нарушителем на иномарке Toyota, который проигнорировал требования остановиться и продолжил движение, увеличив скорость.

Транспортное средство было остановлено, инспектор попытался сопроводить одного из нарушителей в служебную машину для установления его личности. Однако 19-летний молодой человек, находившийся в машине, попытался помешать задержанию. Преодолевая оказываемое сопротивление, полицейский скрутил его и положил на капот, после чего раздался выстрел. Пуля попала в висок задержанному. Раненного госпитализировали в тяжелом состоянии. Юноша скончался на следующий день, так и не придя в сознание.

По версии следствия, выстрел был осуществлен непроизвольно. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области начата служебная проверка.

В отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Последнее после смерти раненного юноши было переквалифицировано в дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.