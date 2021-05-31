Компания «Алтапресс» вышла из состава проекта «Синдикат 100»

Гендиректор крупнейшей в Сибири медиа-группы «Алтапресс», профессор кафедры теории и практики журналистики АлтГУ Юрий Пургин сообщил, что недоволен деятельностью основанного год назад проекта «Синдикат 100», объединяющий представителей СМИ.

По его словам, несмотря на то что «Алтапресс» вошла в состав проекта «Синдикат 100», компания практически не принимала участия в его деятельности.

«Я говорю об этом с сожалением, потому что сам по себе проект мог бы быть очень интересным», —сказал Пургин в беседе с «Алтайской правдой».

Он отметил, что при подготовке «Синдикат 100», организаторы намеревались освещать темы, интересные местной аудитории. Кроме того, медиаконтент должен был создаваться совместными усилиями всех участников проекта. Однако повестка «Алтапресса» не совпала с той, которую определило для своей деятельности объединение.

«Он (проект. —Ред.) стал однобоким, политизированным. Я считаю, что права журналистов должны защищать профессиональные отраслевые организации: Союз журналистов России, Альянс независимых региональных издателей и другие. В работе таких организаций мы принимаем посильное участие», —подчеркнул Пургин.

Он добавил, что «Алтапресс» всегда был независимым изданием и остается таковым.

«Для нас первична сама журналистика, а остальное — вторично. Хотя многие мне говорят, что независимой журналистики не бывает. Есть рекламодатели, власть. Да, конечно. Но главная наша зависимость — от читателя. Независимость — это некий путь, а не точка в пространстве. Если ты его выбрал, значит, верен своей профессии»,—резюмировал гендиректор компании.

Проект «Синдикат 100» был создан год назад. Его целью стало объединение российских изданий для взаимного продвижения публикаций.