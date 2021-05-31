Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Компания «Алтапресс» вышла из состава проекта «Синдикат 100»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор крупнейшей в Сибири медиа-группы «Алтапресс», профессор кафедры теории и практики журналистики АлтГУ Юрий Пургин сообщил, что недоволен деятельностью основанного год назад проекта «Синдикат 100», объединяющий представителей СМИ.

Почитать и подсчитать: Rambler запускает рейтинг публикаций СМИ
Но он вряд ли станет заменой «Яндекс.Новости», считают эксперты

По его словам, несмотря на то что «Алтапресс» вошла в состав проекта «Синдикат 100», компания практически не принимала участия в его деятельности.

«Я говорю об этом с сожалением, потому что сам по себе проект мог бы быть очень интересным», —сказал Пургин в беседе с «Алтайской правдой».

Он отметил, что при подготовке «Синдикат 100», организаторы намеревались освещать темы, интересные местной аудитории. Кроме того, медиаконтент должен был создаваться совместными усилиями всех участников проекта. Однако повестка «Алтапресса» не совпала с той, которую определило для своей деятельности объединение.

«Он (проект. —Ред.) стал однобоким, политизированным. Я считаю, что права журналистов должны защищать профессиональные отраслевые организации: Союз журналистов России, Альянс независимых региональных издателей и другие. В работе таких организаций мы принимаем посильное участие», —подчеркнул Пургин.

Он добавил, что «Алтапресс» всегда был независимым изданием и остается таковым.

«Для нас первична сама журналистика, а остальное — вторично. Хотя многие мне говорят, что независимой журналистики не бывает. Есть рекламодатели, власть. Да, конечно. Но главная наша зависимость — от читателя. Независимость — это некий путь, а не точка в пространстве. Если ты его выбрал, значит, верен своей профессии»,—резюмировал гендиректор компании.

Проект «Синдикат 100» был создан год назад. Его целью стало объединение российских изданий для взаимного продвижения публикаций.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021