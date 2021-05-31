Мониторинг ситуации с разливом Енисея продолжается в Красноярске

Глава Красноярска Сергей Еремин призвал местных жителей не тревожиться по поводу разлива Енисея и подтопленных набережных. При этом он отметил, что в горах тает много снега и ГЭС приходится повышать сброс воды.

«Под ударом стихии могут оказаться наши водозаборные сооружения, которые находятся на островах. Их сотрудники на крайний случай уже подготовили откачивающие насосы и мешки с песком для защиты сооружений», – написал мэр в Instagram.

Управляющие компании Красноярска должны следить за состоянием оборудования в подвалах жилых домов на случай повышения грунтовых вод, передает ИА KrasnoyarskMedia. В последний раз уровень Енисея поднимался до высоты левобережной набережной летом 2006 года.

27 мая ввели режим чрезвычайной ситуации в Амурской области из-за паводков. Осадки вызвали подъем уровня воды в реках, оказались размыты несколько участков дорог.