Правительство утвердило дорожную карту развития интеллектуальных энергосистем

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло дорожную карту развития интеллектуальных энергосистем на ближайшие три года.

«Правительство утвердило дорожную карту развития технологий передачи электроэнергии и интеллектуальных энергосистем на трехлетний период», — заявил он, открывая совещание со своими заместителями в понедельник, 31 мая.

Мишустин напомнил, что о необходимости новых подходов в этой сфере говорил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По словам премьера, российской энергетике необходимы инновационные решения последнего поколения.

«От повышения надежности сетей до новых композитных материалов для высоковольтных проводов, чтобы обеспечить людям и бизнесу бесперебойное электроснабжение и сократить потери электричества», — подчеркнул он.

Ранее, 17 мая, правительство и Банк России утвердили план мероприятий по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов.

Отмечалось, что дорожная карта должна поспособствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования. Она призвана решить две основные задачи: создание и расширение линейки финансовых инструментов для инвестиционных проектов и изменение механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестпроектов.