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Минпромторг допустил субсидирование производства автоэлектроники в России

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Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что ведомство рассматривает возможность субсидирования производства микроэлектроники для автомобилей.

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«Обсуждается», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга в понедельник, 31 мая.

В то же время Шпак уточнил, что сейчас министерство ведет обсуждение с автоконцернами, чтобы те включали в свои логистические цепочки отечественные разработки по микроэлектронике.

Минпромторг в целом планирует наладить производство необходимых для отечественных автоконцернов компонентов в области микроэлектроники в 2022 году, отметил Шпак.

Ранее, 12 мая, в Минпромторге сообщили, что рассчитывают решить проблему дефицита электроники для автомобилей к концу лета текущего года.

Для ускорения поставок комплектующих автопроизводителям к процессу подключились торговые представительства России за границей.

Ряд компаний во всем мире сталкивается с глобальным дефицитом микропроцессоров, из-за которого они вынуждены приостанавливать или сокращать производство. Дефицит, начавшийся в 2020 году, связан с резко увеличившимся спросом в условиях пандемии коронавируса на бытовую электронику, а также с возросшим спросом на автомобили.

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