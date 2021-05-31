Минобороны РФ создаст управление по искусственному интеллекту

Министерство обороны России намерено до 1 декабря 2021 года создать управление по искусственному интеллекту. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко.

«Насколько есть информация, все эти штатные организационные мероприятия должны у них быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно, со следующего года в Минобороны начнет функционировать отдельно заказчик по тематике искусственного интеллекта», — сказал он в ходе выступления на форуме «Интеллект машин и механизмов».

21 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в стране уже созданы боевые роботы с искусственным интеллектом. По его словам, «это не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах».

О планах военного ведомства создать в своей структуре специальное управление по развитию искусственного интеллекта сообщило правительство РФ 26 апреля.

В тот же день первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов и член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов совершили рабочую поездку в конструкторское бюро компании «Сухой».

В ходе заседания рабочей группы были рассмотрены направления и пути интеллектуализации комплексов и систем с беспилотными летательными аппаратами, групповое применение и использование технологий искусственного интеллекта.

Участники заседания договорились о совершенствовании совместных усилий, направленных на ускорение развития беспилотной гражданской авиации в стране и внедрение искусственного интеллекта для военных целей.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск. В связи с этим глава государства призвал развивать военную науку, перенимая опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн и вместе с тем ориентируясь на будущее.