Опубликованы кадры с места гибели четырех человек в Подмосковье

Появились кадры из квартиры в подмосковном Щелкове, где обнаружили тела убитой женщины, двоих ее дочерей, а также отца семейства.

В убийстве подозревают главу семьи, на его теле признаков насильственной смерти не обнаружено. По данным РЕН ТВ, он совершил расправу еще месяц назад. Всё это время тела лежали в квартире. Девочек не разыскивали в школе, так как учились они на дому.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Представитель Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что мужчине будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в понедельник сообщалось, что в квартире в многоэтажном доме обнаружены тела 40-летней женщины, 11-летнего ребенка и 17-летнего подростка с множественными колото-резаными ранами, а также тело 42-летнего мужчины без видимых повреждений.

Квартира, в которой были найдены тела, находится на 10-м этаже. Входная дверь была закрыта изнутри. С места преступления изъяли электронную технику, а также пустую бутылку из-под уксусной кислоты, обнаруженную вблизи тела мужчины.