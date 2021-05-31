Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

В квартире в Щелкове обнаружили тела четырех человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Щелкове в многоэтажном доме нашли тела четырех человек, двое из них — дети. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом 31 мая сообщили в главном следственном управлении СК по Московской области.

Ножевой сбой: сын судьи и экс-замгенпрокурора РФ подозревается в организации убийств
Дело 20-летнего Николая Кондрата достойно сценария криминальной драмы

Информация об обнаружении тел поступила в правоохранительные органы 30 мая. На месте были найдены тела 40-летней женщины, 11-летнего ребенка и 17-летнего подростка с множественными колото-резаными ранами, а также тело 42-летнего мужчины без видимых повреждений.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. По данному факту следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Квартира, в которой были найдена тела, находится на 10-м этаже. Входная дверь была закрыта изнутри. С места преступления изъяли электронную технику, а также пустую бутылку из-под уксусной кислоты, обнаруженную вблизи тела мужчины.

«Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической. Осуществляется сбор характеризующего семью материала, допрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия, приведшие к совершению данного преступления», — добавили в СК.

Днем ранее в районе Химмаш в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате мужчина был задержан.

Злоумышленник ранил сотрудника Росгвардии, его в понедельник отпустили из больницы домой после оказания медицинской помощи, а также девятилетнюю девочку, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021