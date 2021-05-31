В квартире в Щелкове обнаружили тела четырех человек

В подмосковном Щелкове в многоэтажном доме нашли тела четырех человек, двое из них — дети. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом 31 мая сообщили в главном следственном управлении СК по Московской области.

Информация об обнаружении тел поступила в правоохранительные органы 30 мая. На месте были найдены тела 40-летней женщины, 11-летнего ребенка и 17-летнего подростка с множественными колото-резаными ранами, а также тело 42-летнего мужчины без видимых повреждений.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. По данному факту следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Квартира, в которой были найдена тела, находится на 10-м этаже. Входная дверь была закрыта изнутри. С места преступления изъяли электронную технику, а также пустую бутылку из-под уксусной кислоты, обнаруженную вблизи тела мужчины.

«Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической. Осуществляется сбор характеризующего семью материала, допрашиваются родственники. Устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия, приведшие к совершению данного преступления», — добавили в СК.

Днем ранее в районе Химмаш в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате мужчина был задержан.

Злоумышленник ранил сотрудника Росгвардии, его в понедельник отпустили из больницы домой после оказания медицинской помощи, а также девятилетнюю девочку, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии.