В России создали позволяющий сократить расходы электроэнергии проект

В России создали проект «ИнкортисSCADA», который позволит улучшить наружное и промышленное освещение, в частности, предоставить компаниям гибкое управление освещением. Идея будет представлена в ходе интенсива «Архипелаг 2121». Об этом в понедельник, 31 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе платформы «Национальной технологической инициативы» (НТИ).

Программный комплекс разработан ООО «АйТел» в сотрудничестве с ООО «Айти Электроникс». Изобретение представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из электрооборудования с индуктивными и емкостными нагрузками защиты автоматов и цепей от бросков тока и пусковых перегрузок при включении.

Также в комплекс входят модуль PLС (Power Line Communication) — связь по линиям электропередачи, устройство для создания закрытой подсети устройств, которое избавляет от прокладки дополнительных управляющих линий, и само программное обеспечение.

Устройство регулирует яркость в зависимости от того, насколько темно, пасмурно и т.д.

«Отзывов пока нет, но по предварительным данным заказчики довольны. На «Архипелаге 2121» мы хотим обучиться новым знаниям, которые помогут в дальнейшем развивать наше производство и по возможности заявить о нашем проекте через возможные каналы связи», — цитирует пресс-служба авторов изобретения.

26 мая стало известно, что в России разработали стартап, благодаря которому возможно делать заказы в кафе и ресторанах и не ждать официанта.