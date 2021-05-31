В Москве подготовили культурную программу в честь Дня защиты детей

Культурные учреждения Москвы подготовили специальную программу в честь Дня защиты детей 1 июня, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина в понедельник, 31 мая. Посетителей ждут показы мультфильмов, мастер-классы, выставки, викторины, спектакли и познавательный марафон. Причем праздничные мероприятия пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате.

«Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня», — рассказала Сергунина.

Отмечается, что все мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных норм. Так, посетителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

1 июня в библиотеке № 170 им. К.Г. Паустовского откроется научно-популярный марафон для школьников 3-7 классов «А ну-ка, Наука». На протяжении месяца юные исследователи будут знакомиться с географией, химией, биологией и другими дисциплинами. Подробная программа опубликована по ссылке.

Творческий мастер-класс в онлайн-формате организует Лианозовский парк, где участники познакомятся с живописными техниками, лепкой и рукоделием. Занятие пройдет в аккаунте парка в Instagram 1 июня в 14:00.

В центральной библиотеке №80 в 14:00 пройдет квест для детей от 6 лет «Дорога из желтого кирпича» по произведению Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Для участия в квесте регистрация не требуется.

Парк «Северное Тушино» проведет онлайн-викторину, посвященную любимым анимационным картинам. В 12:00 на странице парка в Instagram разыграют билет в мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ, а в группе в соцсети «ВКонтакте» — билет на занятие в детском центре «Союзмультфильма». Также в этот день в парке покажут мультфильмы: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Малыш и Карлсон» и др. Начало в 17:00, нужна предварительная регистрация.

Возле «Дерева сказок» Московского зоопарка в 12:00 начнется программа мастер-классов: лепка, рисование, оригами и многое другое. А в 14:00 детей с родителями приглашают к вольеру панд, где пройдут показательные кормления. Для посещения программы нужно купить билет в зоопарк. В библиотеке № 8 им. А.П. Чехова пройдет творческая встреча для детей от 12 лет с молодыми детскими писателями Анной Харлановой и Викторией Татур в 19:00. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

5 июня в 12:00 в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет квест, посвященный его ландшафтному разнообразию. Сбор группы у Первого оранжерейного корпуса. Для участия требуется предварительная регистрация.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.