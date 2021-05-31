Первые станции проката электросамокатов откроют в Мурманске

С 1 июня в Мурманске начнут работу первые точки проката электросамокатов. Всего в городе появится 150 транспортных средств.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, первые точки проката будут работать у домов № 49 и № 69 по проспекту Ленина. С каждой неделей количество точек планируют увеличивать. По итогу в Мурманске появятся 150 электросамокатов, при этом власти рассчитывают, что они будут популярны так же, как и велосипеды. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Чибис уточнил, что прокат электросамокатов в Мурманске является самым северным в России.

28 мая сообщалось о планах по созданию Единого центра обращений горожан по вопросам взятых напрокат самокатов в Санкт-Петербурге. Специалисты занимаются разработкой требований к скорости, зонам парковки и штрафам для нарушителей.