Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Башкортостане

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись в условиях дождя в Башкортостане. Один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Авария произошла на трассе Уфа-Инзер-Белорецк на территории Архангельского района. 36-летний водитель автомобиля «Лада Приора» допустил столкновение с Mitsubishi Lancer на затяжном повороте. За рулем иномарки находился 50-летний мужчина.

В результате происшествия скончался 57-летний пассажир «Лады», водитель госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась женщинам 45 и 36 лет и 46-летнему мужчине, которые находились на пассажирских местах иномарки. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Алтайском крае. Три человека погибли, шестеро доставлены в больницу. Пять человек от госпитализации оказались. Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней и тяжелой степеней тяжести.