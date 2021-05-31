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Следователи допросили владельца опрокинувшегося в Барнауле батута

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Следователи допросили владельца батута в Барнауле, в результате опрокидывания которого пострадали две девочки. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.

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«Владельца батута допросили в рамках расследования дела, у него пока нет никакого статуса. Его никто не задерживал, он сам приехал для допроса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после происшествия власти региона организовали внеплановую проверку аттракционов.

30 мая возле торгового центра в районе Докучаево лопнул батут. В момент происшествия на аттракционе находились четверо детей, двое из которых успели его покинуть, однако две девочки остались внутри, их отбросило на трамвайные рельсы.

Врачи оценивают состояние потерпевших как тяжелое и крайне тяжелое. Детям оказывается экстренная медицинская помощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные процедуры. Одну из несовершеннолетних подключили к аппарату ИВЛ в реанимации.

В мэрии города уточнили, что надувная конструкция перевернулась в результате сильного порыва ветра. Известно, что батут является собственностью индивидуального предпринимателя (ИП), который арендовал часть земли у собственника ТЦ. Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов должно осуществлять управление Ростехнадзора.

Следственным комитетом Алтайского края возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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