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На Сахалине ребенок упал в емкость с дезинфицирующим средством

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В детском саду поселка Ноглики в северной части Сахалина полуторагодовалый ребенок упал в емкость с дезинфицирующим средством. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент несовершеннолетнего готовят к транспортировке в Южно-Сахалинск бортом санитарной авиации.

«Борт санитарной авиации готовится к вылету в Ноглики. Экстренная помощь потребовалась полуторагодовалому ребенку», — сообщили в областном правительстве.

Первую помощь малышу оказали на месте, после чего его доставили в районную больницу. Сейчас ребенок находится в сознании в стабильном состоянии. Минобразования Сахалинской области взяло ситуацию на контроль.

В Следственном комитете по факту произошедшего инициировали проверку. Уточняется, что несовершеннолетний упал в 20-литровое ведро с жидкостью для обработки инвентаря.

«Предварительно установлено, что девочка, перегнувшись через край ведра, опрокинулась в раствор, частично пролив его, и в этот момент была поймана сотрудницей детского сада», — добавили в СК.

Ранее, 30 мая, возле торгового центра в Барнауле лопнул батут, на котором прыгали дети. В результате инцидента пострадали две девочки, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Детям оказывается экстренная медицинская помощь.

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