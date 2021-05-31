Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«При осмотре места происшествия сотрудниками полиции в квартире, откуда велась стрельба по людям, было обнаружено и изъято 26 гильз, карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «Иж», пневматическая винтовка «Иж» и другие вещдоки, а также пустые бутылки от алкоголя», — рассказал он «Интерфаксу».

По словам Горелых, на придворовой территории было обнаружено еще 47 гильз. В квартире, с балкона которой производились выстрелы, задержанный проживал один

«После проведения медосвидетельствования [подозреваемый] был помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу, где и находится сейчас», — заключил руководитель пресс-службы ведомства.

Материалы по уголовному делу в отношении стрелявшего уже поступили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, заседание состоится позднее в этот день, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Накануне в районе Химмаш в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате мужчина был задержан.

Пострадали два человека — девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. По данным медиков, ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, росгвардецци после оказания медицинской помощи отпустили домой.

По предварительной информации, стрелок разослал сообщения своим знакомым о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, он служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно. Очевидцы происшествия также рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».