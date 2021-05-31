В Якутии обнаружили упавшие на Землю части ракеты-носителя «Союз-2»

Спасатели обнаружили в Алданском и Кобяйском районах Якутии отделяющиеся части ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в Службе спасения республики.

«С помощью беспилотных летательных аппаратов в Алданском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском — фрагменты двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник начнется распиловка и эвакуация фрагментов. В районах падения частей ракеты экологи и спасатели провели послепусковые облеты с отбором проб природных сред. Радиационный фон на всех мониторинговых площадках после пуска остается на таком же уровне, что и перед ним, добавили в Службе спасения.

28 мая в 20:38 мск ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный, и спустя 10 минут разгонный блок «Фрегат» с аппаратами OneWeb отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 км было обеспечено благодаря двум включениям маршевого двигателя «Фрегата».

Договор между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был подписан в 2015 году.

12 мая стало известно, что «Роскосмос» планирует провести 16 пусков ракет-носителей с космодромов Байконур и Восточный до июля 2022 года.