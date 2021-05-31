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В музеях Кремля появится пространство Фаберже

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Когда Музеи Кремля переедут на Красную площадь, для коллекции Фаберже будет выделен отдельный зал. Об этом в интервью «Известиям» рассказала хранитель коллекции Фаберже Музеев Московского Кремля Татьяна Мунтян.

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Музеи Московского Кремля, обладатели самого большого собрания изделий Фаберже в России, планировали переехать в новое здание в 2023 году. Но из-за коронавируса открытие филиала в Средних торговых рядах на Красной площади откладывается. Новая экспозиция будет называться «Мир Фаберже». Как рассказала Татьяна Мунтян, для коллекции будет выделен отдельный зал в новом музее.

«И там мы уже покажем не 37 предметов, как сейчас в Оружейной палате, а намного больше, — поделилась хранитель коллекции. — Каждое яйцо будет находиться в собственной витрине».

В Кремле хранятся 10 из 50 яиц Фаберже, а вся коллекция изделий ювелирного дома насчитывает 258 предметов. Как рассказала Татьяна Мунтян, в новом пространстве впервые будет представлено собрание ювелирных украшений Музеев Кремля, которое пока невозможно показать в постоянной экспозиции Оружейной палаты.

«Кроме Фаберже, посетители увидят изделия мастеров, работавших одновременно с прославленным ювелирным домом, — анонсировала планы Татьяна Мунтян. — Стиль не создается одним человеком. Овчинников, Хлебников, Болин, Лорие, Фаберже — поколение мастеров внесло огромный вклад в формирование понятия «русский стиль» в ювелирном искусстве. Сейчас их произведения находятся на вершине антикварного Олимпа».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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