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Доходы от акцизов на табак могут отдать субъектам

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Регионам могут передать доходы от акцизов на табак — в рамках бюджетного маневра по долгосрочной стабилизации их финансовой устойчивости. Обеспечить самостоятельность субъектов ранее поручал президент. Другая часть готовящейся реформы — консолидация в федеральной казне обязательных взносов в Фонд обязательного медицинского страхования за детей и пенсионеров. Такие параметры бюджетного маневра обсуждаются в правительстве и Госсовете, сообщили «Известиям» федеральный чиновник и два близких к Госсовету собеседника.

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Одна из инициатив — передача регионам доходов от акцизов на табак — полностью или частично. Сейчас 100% этих средств поступает в федеральный бюджет. При этом одновременно с закреплением акцизов за субъектами будет реформирована система их администрирования. В частности, доходы от реализации табака будут собираться по месту его продажи, а не производства. В прошлом году в казну поступило 573 млрд рублей акцизов на табачную продукцию. С 2021 года ставка повысилась примерно на 20%.

Также среди инициатив — консолидация в федеральном бюджете расходов на взносы в ФОМС за несовершеннолетних и пенсионеров. За прошлый год субъекты передали почти 744 млрд рублей страховых взносов на ОМС за неработающее население.

Эти два предложения основные, уточнили собеседники «Известий». По их словам, передача акцизов — уже в целом согласованная позиция. Тем не менее Минфин крайне негативно на нее реагирует и скорее склонен взять на себя бремя по обеспечению взносов в ФОМС, чем отдать субъектам доходы от табака. Обе инициативы сгенерированы по линии Госсовета, уточнили собеседники «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

И дать, и взять: власти обсуждают бюджетный маневр для поддержки регионов

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