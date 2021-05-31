И дать, и взять: власти обсуждают бюджетный маневр для поддержки регионов

Регионам могут передать доходы от акцизов на табак — в рамках бюджетного маневра по долгосрочной стабилизации их финансовой устойчивости. Обеспечить самостоятельность субъектов ранее поручал президент. Другая часть готовящейся реформы — консолидация в федеральной казне обязательных взносов в Фонд обязательного медицинского страхования за детей и пенсионеров. Такие параметры бюджетного маневра обсуждаются в правительстве и Госсовете, сообщили «Известиям» федеральный чиновник и два близких к Госсовету собеседника. Опрошенные «Известиями» регионы инициативы поддержали. Если власти пойдут на такой маневр, это может стать крупнейшей межбюджетной реформой за последние 20 лет, полагают эксперты.

Маневры по-крупному

Правительству и комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» до 1 июня необходимо подготовить предложения по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов и муниципальных образований . Об этом говорится в перечне поручений Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. Инициативы будут рассматриваться на заседании Госсовета в июле.

По информации трех источников «Известий», знакомых с ходом обсуждения, власти уже подготовили основные параметры предстоящего бюджетного маневра . В перечень предложений, которые планируется представить к заседанию, вошло несколько инициатив.

Одна из них — передача регионам доходов от акцизов на табак — полностью или частично. Сейчас 100% этих средств поступает в федеральный бюджет. При этом одновременно с закреплением акцизов за субъектами будет реформирована система их администрирования. В частности, доходы от реализации табака будут собираться по месту его продажи, а не производства. В прошлом году в казну поступило 573 млрд рублей акцизов на табачную продукцию. С 2021 года ставка повысилась примерно на 20%.

С центра бег Акцизные марки на фабрике табачных изделий Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Также среди инициатив — консолидация в федеральном бюджете расходов на взносы в ФОМС за несовершеннолетних и пенсионеров . За прошлый год субъекты передали почти 744 млрд рублей страховых взносов на ОМС за неработающее население.

Эти два предложения основные , уточнили собеседники «Известий». По их словам, передача акцизов — уже в целом согласованная позиция. Тем не менее Минфин крайне негативно на нее реагирует и скорее склонен взять на себя бремя по обеспечению взносов в ФОМС, чем отдать субъектам доходы от табака. Обе инициативы сгенерированы по линии Госсовета, уточнили собеседники «Известий».

— Регионы гораздо более скованны в возможностях бюджетного маневрирования, чем центр. Не говоря уже о регламенте, который предписывает фактически каждое серьезное действие согласовывать с Минфином, у субъектов почти нет собственных резервов в отличие от Федерации, которая располагает ФНБ, — пояснил логику предложений один из источников, знакомый с ходом обсуждения.

— Принять оба предложения фактически невозможно . Выпадение средств из федерального бюджета в этом случае составит около 1 трлн рублей, тогда как, с одной стороны, возможностей для радикального повышения налогов уже не осталось. С другой — ФНБ не исчисляется сотнями триллионов. Такого рода маневр приведет к разбалансировке бюджетной системы, это скорее безответственное решение, — парировал другой собеседник «Известий», близкий к кабмину.

С центра бег Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам источников, в дискуссии фигурируют и другие инициативы. В частности , Минфин предлагает повысить гранты за эффективную работу губернаторов, увеличить дотации, либерализовать систему субсидий через их консолидацию в единый формат — широкоцелевую субсидию.

Также обсуждается возврат налога на движимое имущество, компенсация субъектам федеральных льгот по региональным доходам, передача им налога на прибыль в полном объеме (с 2017 по 2024 год в центр поступает 3 п.п. из 20%, базовое соотношение — 2% против 18%).

В пресс-службе президента на просьбу «Известий» уточнить, получили ли в его администрации предложения от Госсовета и правительства, сообщили, что срок поручения не истек, инициативы пока не поступали.

В Минфине на просьбу подтвердить обсуждение этих предложений не ответили. В пресс-службе правительства уточнили, что меры в рамках поручений президента в настоящий момент прорабатываются.

Справка «Известий» По данным Федерального казначейства, в 2020 году доходы консолидированных бюджетов регионов составили почти 15 трлн рублей. Около половины этой суммы — 7,1 трлн — поступления налога на прибыль. 4,3 трлн субъекты получили от сбора НДФЛ. Третий по значению источник собственных доходов регионов — акцизы, преимущественно на алкоголь, — 800 млрд рублей.

Свои меры

«Известия» обратились в российские регионы с просьбой прокомментировать инициативы. На запросы ответили в Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской областях, республиках Чувашия, Марий Эл и Башкортостан, а также в Ханты-Мансийском АО.

Большая часть респондентов «Известий» поддержали бюджетный маневр с передачей акцизов на уровень субъектов и расходов на взносы в ФОМС за пенсионеров и несовершеннолетних в центр . В Марий Эл воздержались от оценки мер до их детальной проработки на федеральном уровне, а в Орловской области отметили, что информация о бюджетном маневре в департамент финансов не поступала.

Отвечая на запрос «Известий», регионы также предложили собственные меры по укреплению самостоятельности региональных бюджетов.

С центра бег Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Калужская область — пролонгацию на 2022–2024 годы права направлять высвободившиеся от реструктуризации бюджетных кредитов средства на реализацию региональных проектов. С аналогичной в целом инициативой выступила Чувашия.

— Предлагаем для 10 субъектов с низким уровнем социально-экономического развития предусмотреть возможность направлять высвободившиеся средства на индивидуальные программы развития до 2024 года, — заявил «Известиям» глава республики Олег Николаев.

Нижегородская — ежегодно индексировать общий объем дотаций субъектам и до 2025 года ввести стимулирующие трансферты за повышение налоговых доходов. Ленинградская — предусмотреть систему налогообложения движимого имущества.

В Орловской области предложили увеличить дотацию до уровня, который бы покрывал минимальные расходы субъектов с учетом решений центра.

Бюджеты регионов действительно сильно зарегулированы , согласился директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Не только с точки зрения регламента — у многих субъектов в разы более высокий долг, чем у Федерации. Конечно, все субъекты будут только рады дополнительным трансфертам из федерального бюджета, но это не закроет проблему их несамостоятельности, а скорее усугубит, поскольку зависимость от центра только повысится , сказал он. Поэтому важно найти более системное решение, полагает эксперт.

В 2019 году Росстат публиковал данные, согласно которым чуть более пятой части населения РФ курят, напомнила старший директор и руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В прошлом году бюджет заработал на каждом курильщике примерно 17 тыс. рублей. Соответственно, на миллион жителей субъект получит примерно 4 млрд дополнительного дохода, что, конечно, довольно много, добавила она.

С центра бег Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Страховые взносы на ОМС за неработающих — это почти четверть расходов субъектов на социальную политику и 5% их совокупных расходов, отметила Елена Анисимова.