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Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины

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Для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли «плохие новости». Об этом 30 мая в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

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Он пояснил, что ставка Киева на расширение военного присутствия США в черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно в том случае, если РФ удержит свое преимущество в области ракетных вооружений, заявил сенатор.

«Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», — добавил Пушков.

29 мая минобороны США сообщило, что во время испытаний американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель. В Пентагоне начали проверку, чтобы определить причины проблем, «которые могли помешать успешному перехвату».

В декабре 2020 года военный эксперт Игорь Коротченко заявил об отставании американской ПРО от российской. Он отметил, что российские межконтинентальные баллистические ракеты могут за счет своего нового боевого оснащения преодолеть американскую систему противоракетной обороны. Он добавил, что Соединенные Штаты в ближайшие 15–20 лет не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата.

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