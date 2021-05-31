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Рейс Екатеринбург–Сочи прервал взлет из-за опасности столкновения

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Самолет, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, прервал взлет из-за срабатывания системы оповещения о столкновении. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» А-320 уже начало разгоняться на взлетно-посадочной полосе, когда прозвучал тревожный сигнал.

На борту самолета в это время находились 124 пассажира, из них 30 детей. Никто из них не пострадал.

Позже лайнер успешно вылетел из Екатеринбурга, но с отклонением по времени на четыре часа от первоначального плана.

По факту инцидента Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

23 мая стало известно, что самолет, выполняющий рейс Екатеринбург–Санкт-Петербург, вернулся в пункт вылета из-за столкновения с птицей.

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