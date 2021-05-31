Током перед Токио: сборная России допустила осечку в Лиге наций

Мужская сборная России потерпела первое поражение в рамках Лиги наций. В воскресенье наша команда впервые в истории проиграла Японии. Однако этому поражению, по мнению экспертов, не стоит придавать особого значения. Перед Олимпиадой главному тренеру Туомасу Саммелвуо необходимо экспериментировать с составом, чтобы найти оптимальные сочетания. В следующем матче российские волейболисты 3 июня сыграют со сборной США.

Репетиция на курорте

Если брать командные виды спорта, то волейбол для России — безусловно ключевой среди всех олимпийских. Есть женский гандбол, который поднялся благодаря Евгению Трефилову до уровня олимпийского золота Рио. Но уверенности в том, что удастся повторить успех спустя пять лет с новым поколением, нет. С зимней Олимпиадой, которая впервые за 30 лет спаяна с летней, чуть получше — там есть и хоккей, и растущий керлинг. Но среди летних видов российский волейбол точно статуснее в мире, чем футбол и баскетбол. И даже хоккей на траве.

До Олимпиады остались считаные недели. Как бы ни протестовали японцы и сколько бы подписей они ни собрали, Игры пройдут. И мужской волейбол — одна из наших основных ставок на золото. С женским ситуация сложнее — россиянки с трудом отобрались на турнир, и медаль будет чудом.

На прошедших выходных в итальянском Римини стартовала генеральная репетиция Олимпиады — Лига наций. Состав нашей сборной, клубная лига и условия подготовки, если говорить о мужчинах, — одни из лучших в мире. Лига наций — последняя возможность проверить состав, обкатать связки и увидеть соперников. В этом сезоне она пройдет в новом формате — многокилометровых переездов по миру не будет, все 16 топ-сборных собрались в Римини и сыграют каждая с каждой в течение пяти недель. Далее — классический «Финал четырех».

Пока Россия никому Лигу наций не отдавала. Строго говоря, существует она только три года, и в 2020-м не проводилась. Наши выиграли две. Но Мировую лигу, из которой и родилась ЛН, выигрывали лишь трижды — за 27 лет.

Еще один аргумент в пользу того, что турнир надо смотреть: практически все сборные привезли на итальянский курорт основные составы. Так что не до пляжей и шоппинга. Тем более действует пузырь.

Кроме того, состав сборной России настолько силен, что на многих позициях предстоит как раз отобрать основных игроков. Например, несколько претендентов есть на роль связующего. И по первому уикенду капитан команды Игорь Кобзарь подвесил вопрос о своей необходимости команде. Пока крепнет ощущение, что роль ключевого игрока он не тянет. Нет в Италии разве что нашего лучшего блокирующего Ивана Яковлева.

На удивление, пока результаты наших женщин и мужчин идентичны — по две победы и одному поражению. Подопечные Туомаса Саммелвуо выиграли 3–1 у Нидерландов и Ирана (с тренером Владимиром Алекно) и проиграли 2–3 Японии, уступив в концовке решающего сета (14:16). Девушки обыграли Германию 3–0 и Бельгию на тай-брейке, но уступили голландкам 1–3.

Горькая пилюля

Итоги первой недели мужской сборной для «Известий» подвел олимпийский чемпион Лондона Тарас Хтей. Он тоже удивлен поражению от японцев, но призывает быть сдержанным в оценках:

— Турнир в целом нестандартный, закрытые трибуны, пузырь, — говорит спортивный директор «Белогорья». — Почти все команды привезли достойные составы, но сборная России укомплектована хорошо, ей по силам победить. Интересно будет посмотреть, когда наши сыграют с Польшей, Бразилией, США. Потому что тот же Иран вышел в неполном составе, там были больные ребята. Медицина будет решать многое. Победит, возможно, не сильнейший, а тот, кто оставит всех в строю.

— А вообще итог турнира важен? Вас устроит объяснение в случае неудачи: мол, это мы экспериментируем перед Олимпиадой?

— Результат как раз очень важен, с психологической точки зрения. Чтобы ребята в Японию ехали уверенными в себе. Та команда, которая выиграет, будет фаворитом. Я бы сказал, что сейчас с приходом Леона статус фаворитов приобрели поляки. Но мы и действующие олимпийские чемпионы бразильцы тоже среди лидеров. Америку здесь еще не видел, но они входят в этот пул. И все претенденты равны.

— Как оценивать поражение от японцев? В соцсетях, кажется, уже начинается разнос.

— Это горькая пилюля, которую надо было проглотить. Но Япония, конечно, не та команда, на которой нужно оступаться. В таком турнире это в конце может сказаться очень неблагоприятно. Я был удивлен счетом, если честно. Но делать глобальные выводы рано. Будем надеяться, что наши извлекут из этого урок. Больше ошибаться так нельзя, в Римини много сильных команд. А я так понимаю, что цель у команды — победа. Видел, что генеральный менеджер Сергей Тетюхин формулирует ее так. На это рассчитывает федерация. Команда хорошая, подбор игроков, есть кому играть и побеждать. А результат приходит и через такие горькие пилюли.

— Много вопросов по итогам трех игр о наших связующих. Вам нравится, как справляются Кобзарь и Панков?

— Если говорить о пасующих, Панков и Кобзарь — сильнейшие в России. Других не будет. Надо ребятам побыстрее находить связи, привыкать к связующим. Здесь выбирать не приходится. Думаю, Павел Панков должен добавлять по ходу турнира, он молодой, для него в сборной это первый такой серьезный турнир, но он провел прекрасный клубный сезон. Ему тоже надо побыстрее вживаться в роль первого пасующего — либо Игорь будет показывать, что он сильнее.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.