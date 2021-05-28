В 2021 году мусорным компаниям могут выделить 2 млрд рублей из бюджета в качестве льготного финансирования. Об этом сказано в материалах Российского экологического оператора (РЭО), с которыми ознакомились «Известия». Речь идет об облигационных займах, а также о вхождении в уставные капиталы проектов и акционерные займы. Поддержку могут получить компании из Свердловской, Самарской, Тульской и Сахалинской областей, а также Пермского края, сказано в материалах РЭО.

Если правительство одобрит предложения, поддержка будет реализована в рамках партнерства с Корпорацией МСП, уточнили в РЭО. То есть льготное финансирование направят на компании малого и среднего бизнеса, уточнили в корпорации.

Кроме льготного финансирования, малые и средние предприятия может профинансировать Корпорация МСП через свой дочерний банк по кредитной линии. Но сумма поддержки пока не определена, пояснили там.

Переработка и утилизация отходов — быстрорастущий сектор, подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Совместно с РЭО корпорация планирует выбрать несколько стартап-проектов и решить, какие совместные варианты господдержки им можно предложить, рассказал он. В дальнейшем они могут быть растиражированы на весь рынок, уточнил Александр Исаевич.

Предполагается, что поддержка инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами позволит повысить уровень их утилизации, ограничив при этом рост тарифов для населения, сказали «Известиям» в Минэкономразвития. Также в правительстве рассматриваются такие механизмы, как субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство объектов обращения с ТКО, предоставление льготного лизинга и льготных акционерных займов со стороны РЭО.

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Чисто по-деловому: на утилизацию мусора хотят выделить 2 млрд рублей