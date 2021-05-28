В России хотят создать единую базу киберпреступлений

Статистику по киберпреступлениям в России планируют унифицировать. Минфин поддержал соответствующую инициативу, говорится в письме замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России (есть у «Известий»).

В нем уточняется, что разрабатывать полную и детальную статистику киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми законом будет закреплено такое полномочие.

Для выработки эффективной государственной политики по борьбе с киберпреступностью важно точно понимать масштаб проблемы, убеждена вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова. Она отметила, что единая и прозрачная статистика позволит видеть «болевые точки и узкие места», вырабатывать адекватные меры и оценивать результат от их применения, а также эффективность тех или иных инструментов борьбы с преступностью.

Создание единого подхода к формированию статистики по киберпреступлениям в России поддержали в Сбербанке, «Открытии», Росбанке, Ак Барс Банке, Почта Банке и крымском РНКБ, сообщили «Известиям» их представители.

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Единым антифродом: в России хотят создать общую базу киберпреступлений