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Врач перечислила пять причин отказаться от семечек

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Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала пять серьезных причин, из-за которых стоит отказаться от употребления семечек. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

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Первая причина — это наличие в продукте огромного количества жирных кислот, среди которых превалируют жирные кислоты Омега-6. По словам Павловой, они усиливают воспаления в организме.

Вторая причина кроется в калорийности семечек. Врач отметила, что этот продукт не утоляет голод, а только вызывает аппетит. Заполнить желудок такой пищей не получится и придется «догоняться» другой едой.

Третья причина в том, что жареные семечки являются источником конечных продуктов гликирования (КПГ) — одного из главных факторов старения. Как сообщила специалист, организм человека в день может нейтрализовывать достаточно ограниченное количество КПГ, поэтому она посоветовала заменить семечки на что-то более вкусное. Например, шашлык.

Также Павлова рассказала, что семечки могут содержать в себе яйца различных паразитов. Она порекомендовала покупать этот продукт сырым, тщательно промывать его, после чего сушить в микроволновке или духовке.

Пятая причина состоит в том, что семечки негативным образом сказываются на здоровье зубов. По словам врача, стоматологи могут опознать любителей «полузгать» по особым щербинкам.

26 апреля врач-эндокринолог Татьяна Бочарова сообщила, что употребление семечек из-за их высокой калорийности может привести к обострению заболеваний желудка.

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