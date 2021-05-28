Ученые выявили неожиданное свойство известного лекарства от кашля

Лекарство от кашля — амброксол — может быть эффективным средством в борьбе с болезнью Паркинсона. Об этом рассказали «Известиям» сотрудники НИЦ «Курчатовский институт».

Это вещество ученые решили использовать по другому назначению, изучив частоту мутаций N370S и L444P в гене, кодирующем фермент глюкоцереброзидазу (GBA). Данный фермент участвует в регуляции метаболических процессов внутри клетки. Оказалось, что патологические изменения ДНК приводят к появлению в клетке «нерабочего» фермента глюкоцереброзидазы неправильной формы, что ведет к уменьшению его активности.

«Эти мутации приводят к тому, что фермент может не созреть или неправильно структурироваться», — сказал старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Антон Емельянов.

Было известно, что мутации N370S и L444P приводят к болезни Гоше, относящейся к числу лизосомных болезней накопления. Это редкие наследственные заболевания, которые связаны с нарушением работы лизосомы — части клетки, отвечающей за «переваривание» макромолекул. В середине прошлого века специалисты заметили, что у пациентов с болезнью Гоше и их родственников нередко развивается и болезнь Паркинсона. Поэтому исследователи стали изучать, как эти мутации влияют на развитие нейродегенеративных процессов в мозге.

Отмечается, что в эксперименте с амброксолом принимали участие 14 пациентов с болезнью Гоше и шесть пациентов с болезнью Паркинсона.

«В качестве модели мы использовали клетки-макрофаги (вид клеток, способных к захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. — Ред.), выращенные из лимфоцитов пациентов. Мы добавляли к ним это вещество и смотрели на активность фермента и уровень его субстрата», — отметил Антон Емельянов.

Как показали результаты, амброксол в значительной степени повышает активность глюкоцереброзидазы. В среднем у пациентов с болезнью Гоше она увеличивается в 3,3 раза, а у пациентов с болезнью Паркинсона — в 3,5 раза.

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Рука не дрогнет: средство от кашля поможет в борьбе с болезнью Паркинсона