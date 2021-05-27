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Названы наиболее популярные страны для свадебных путешествий

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По данным Daily Record, опубликованным 27 мая, наиболее популярными странами для свадебных путешествия являются Морокко, Греция и Франция.

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Также в этот список попали Италия, Мексика и Индонезия (остров Бали) с Ирландией. Не так давно на 14-й позиции разместилась и Шотландия, которая обогнала Багамские острова и Испанию.

За основу исследования были взяты тематические «мудборды» на тему свадьбы пользователей приложения Pinterest, отмеченные ключевыми словами для каждой страны.

В конце апреля специалисты сервисов «СберУслуги» и «Сбермаркет» в ходе исследования выяснили, что средняя стоимость небольшой свадьбы на 15 человек в 2021 году составит от 170 тыс. рублей.

В указанную сумму входят банкет для гостей, праздничный макияж и прическа, а также услуги ведущего, видеографа и фотографа, аренда помещения, декор и дизайн приглашений. При подсчете учитывались средние цены по Москве за период с января по апрель текущего года.

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