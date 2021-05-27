Пользователи Reddit снова разгоняют цены на акции GameStop и AMC

Посетители инвестиционного форума на социальной платформе Reddit снова, как и в начале года, взорвали американский фондовый рынок. Мелкие частные инвесторы разгоняют цены на акции сети магазинов видеоигр GameStop, а также кинотеатров AMC. На этой неделе бумаги GameStop подорожали на 40%, AMC — на 65%, передает телеканал «Известия». Завсегдатаи Reddit сорвали игру на понижение с акциями этих компаний. Те, кто открыл «короткие позиции» против бумаг GameStop и AMC, только в среду потеряли в сумме $674 млн. А с начала года убытки «медведей» на акциях магазинов видеоигр составили 6 млрд 700 млн, а на акциях сети кинотеатров — $1 млрд 300 млн. В прошлый раз пользователи Reddit наказали крупных любителей сыграть на понижение в конце этого января. Тогда в результате слаженных действий посетителей форума на рынке акции GameStop всего за несколько недель подорожали в 17 раз.

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