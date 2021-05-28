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Ноты протеста: Русскую консерваторию в Париже хотят выселить

Мэрия города планирует продать исторический особняк, музыканты обеих стран не согласны
Фото: Depositphotos.com/Furtseff
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Ноты протеста: Русскую консерваторию в Париже хотят выселить
2021-05-27 19:21:49">
2021-05-27 19:21:49
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Консерватории имени Сергея Рахманинова — одному из знаковых мест русского Парижа — грозит исчезновение. Ее здание принадлежит столичной мэрии, которая намерена продать исторический памятник. В таком случае Русской консерватории придется покинуть здание, о чем предупреждают различные французские СМИ и говорят в музыкальных кругах. Представители учебного заведения сообщили «Известиям», что хотели бы продолжить арендовать здание, но если власти не пойдут навстречу, придется искать средства на покупку особняка. Тем временем, учреждение открыло доступ к 40 тысячам старых партитур русских композиторов и планирует не сокращать, а наращивать количество студентов.

От Рахманинова до Депардье

Русская консерватория имени Сергея Рахманинова была основана в Париже в 1923 году профессорами Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. У ее у истоков стояли Сергей Рахманинов, который был избран ее первым президентом, Федор Шаляпин, Александр Глазунов, Николай Черепнин, бывший директор Императорских театров князь Сергей Волконский. Среди педагогов — Сергей Лифарь, Николай Метнер, французские музыканты. С тех пор консерватория стала неотъемлемой частью русской истории Франции.

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Фото: ТАСС
Русский композитор, пианист, дирижер Сергей Васильевич Рахманинов в 1920-х годах

Когда в 1987 году владелец здания решил его продать, над на учебным заведением сгустились тучи. Тогда особняк приобрел для города парижский мэр Жак Ширак, будущий глава государства.

— Можно считать, что он спас консерваторию. Это был широкий жест политика, который хорошо знал язык Пушкина, переводил на французский «Евгения Онегина» и всегда с огромной симпатией относился к России, — рассказал «Известиям» биограф экс-президента Филипп Мадлен.

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Фото: conservatoire-sr.com
Граф Петр Шереметев

До недавнего времени консерваторией руководил председатель Международного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, 89-летний граф Петр Шереметев. В прошлом году учебное заведение возглавила новая команда во главе с известным кинопродюсером Арно Фрилле, который, в частности, работает с Жераром Депардье.

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Фото: musnotes.com

Теперь судьба одного из важнейших музыкальных центров страны снова неясна. Хотя окончательное решение муниципальных властей пока неизвестно, положение настолько тревожное, что знаменитые музыканты, актеры и писатели создали Комитет поддержки Русской консерватории. В него вошли такие звезды, как композитор Родион Щедрин, альтист и дирижер Юрий Башмет, музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев, пианисты Евгений Кисин и Борис Березовский, скрипач Гидон Кремер, актриса Марина Влади, актер Жерар Депардье и другие.

В их петиции «Спасем Консерваторию Рахманинова!», адресованной столичному мэру Анн Идальго, говорится, что на протяжении почти столетия Русская консерватория была одним из символов парижской жизни. Авторы напоминают: здесь выступают выдающиеся музыканты и работают замечательные педагоги, а также хранятся старые партитуры русских композиторов. Если парижская мэрия по неизвестным причинам решит все-таки продать это здание, отмечает Комитет поддержки, это будет означать конец консерватории, которой теперь руководит новая команда.

По словам представителей учреждения, городские власти неохотно идут на диалог.

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Фото: musnotes.com

Вот уже несколько месяцев мы ведем переговоры с парижской мэрией, но до сих пор не добились ответа, — рассказал «Известиям» член Русского музыкального общества во Франции и административного совета консерватории имени Сергея Рахманинова Дамьен Асбрук. — При благоприятном для нас исходе мы продолжим арендовать здание. Если же муниципальные власти решат его пустить с молотка, мы хотели бы приобрести этот особняк, чтобы сохранить консерваторию. Мы находимся в контакте с русскими и французскими меценатами, которые смогут оказать нам поддержку. Надеемся, что консерваторию удастся спасти.

Парижская мэрия не смогла предоставить «Известиям» оперативного комментария.

Сорок тысяч старых партитур, балалайки и окрошка

В ожидании итогов затянувшихся переговоров президент консерватории Арно Фрилле и его команда продолжают готовить новые проекты, ищут поддержку музыкальных кругов и меценатов России и Франции. Поскольку парижане интересуются нашей музыкой, в учебном заведении возобновились концерты, на которых выступают педагоги, ученики и приглашенные артисты. А бесценное собрание 40 тысяч старых партитур русских композиторов впервые стало достоянием музыкантов и исследователей. Раньше ноты лежали в архиве, теперь они доступны в библиотеке заведения.

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Фото: Facebook /Frilley Arnaud
Президент консерватории Арно Фрилле

В течение нескольких месяцев пандемии консерватория, как и все культурные институции, была закрыта, но за время локдауна мы отремонтировали здание и начали подготовку к очередному учебному году, — рассказал Дамьен Асбрук. — Прежде всего, мы собираемся приобрести новые музыкальные инструменты. Узнав о приходе в консерваторию нашей команды, в которой, кстати, почти все ее выпускники, нам предложили свои услуги многие французские и русские исполнители и педагоги, в том числе известный скрипач Александр Брусиловский. Несмотря на COVID-19, количество учеников растет, со временем мы намерены увеличить их число со 130 до 700.

В учебной программе занятия по фортепиано, виолончели, скрипке, флейте, арфе, балалайке, гитаре, уроки танцев, пения, театрального мастерства и рисования. Следуя русским традициям, педагоги намерены создать оркестры — скрипичный, балалаечный, камерной музыки. Преподавание ведется на русском, французском и английском языках.

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Фото: Depositphotos.com/belchonock

В консерватории есть даже русская столовая Cantine Russe с такими блюдами в меню, как окрошка, бефстроганов, пельмени, вареники, ватрушки.

— Символично, что консерватория стоит на набережной Сены, по другую сторону которой расположены рядом друг с другом Эйфелева башня и Российский духовно-культурный православный центр вместе со Свято-Троицким собором, — отметил священник Московской патриархии отец Николай, служащий в этом соборе.

Собеседники «Известий» подчеркивают: консерватория всегда была не только учебным заведением, но и местом общения французов и русских, одним из центров русского Парижа.

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